إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا والسلطة الفلسطينية تطالب بالتصدي لخطة الضم

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس مباحثات الرئيس اللبناني ميشال عون مع رؤساء الكتل البرلمانية في قصر بعبدا لمناقشة الخطة المالية الاقتصادية للحكومة، وتطرق البرنامج لاسباب غياب زعماء كتل سياسية عن تلك الاجتماعات، وتحدثنا الى نبيل بو منصف نائب رئيس تحرير جريدة النهار للاطلاع على أهمية الاجتماع.

وسلطت الحلقة الضوء على مناقشات المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حيال موقف السلطة الفلسطينية الرافض لسياسة الضم الاسرائيلية، إضافة الى اعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، تابع البرنامج اخر التطورات الميدانية عقب استهداف المدفعية الاسرائيلية لمواقع تابعة لحماس شمالي غزة، ردا علي إطلاق صاروخ من القطاع.

واستعرضنا مستجدات ازمة فيروس كورونا في الاردن، حيث توقعت الحكومة ارتفاعا واضحا في نسبة البطالة، وسط اعلان البلاد مواصلة فرض حظر التجوّل الجزئي.

وفي الشأن السوري تحدثنا عن مقتل عناصر من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات يرجح أنها إسرائيلية، ونافشنا مع المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم ابعاد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت حول عزم اسرائيل مواصلة عملياتها في سوريا حتى رحيل إيران منها.

وتضمنت الحلقة تقارير عن مستجدات كورونا في الولايات، وتقريرا عن وضع المطارات والموانئ ومحطات القطارات عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقريرا عن الانعكاسات الاقتصادية والمعيشية في الدول التي تفشى فيها كوفيد-19.