سوا عالهوا

إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا والسلطة الفلسطينية تطالب بالتصدي لخطة الضم

06 مايو 2020
إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا
إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس مباحثات الرئيس اللبناني ميشال عون مع رؤساء الكتل البرلمانية في قصر بعبدا  لمناقشة الخطة المالية الاقتصادية للحكومة، وتطرق البرنامج لاسباب غياب زعماء كتل سياسية عن تلك الاجتماعات، وتحدثنا الى نبيل بو منصف نائب رئيس تحرير جريدة النهار للاطلاع على أهمية الاجتماع.

وسلطت الحلقة الضوء على مناقشات المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش حيال موقف السلطة الفلسطينية الرافض لسياسة الضم الاسرائيلية، إضافة الى اعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تخفيف الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، تابع البرنامج اخر التطورات الميدانية عقب استهداف المدفعية الاسرائيلية لمواقع تابعة لحماس شمالي غزة، ردا علي إطلاق صاروخ من القطاع.

واستعرضنا مستجدات ازمة فيروس كورونا في الاردن، حيث توقعت الحكومة ارتفاعا واضحا في نسبة البطالة، وسط اعلان البلاد مواصلة فرض حظر التجوّل الجزئي.

وفي الشأن السوري تحدثنا عن مقتل عناصر من القوات الإيرانية والمجموعات العراقية الموالية لها في غارات يرجح أنها إسرائيلية، ونافشنا مع  المحلل السياسي الإسرائيلي يوني بن مناحم ابعاد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت حول عزم اسرائيل مواصلة عملياتها في سوريا حتى رحيل إيران منها.

وتضمنت الحلقة تقارير عن مستجدات كورونا في الولايات، وتقريرا عن وضع المطارات والموانئ ومحطات القطارات عقب تفشي فيروس كورونا المستجد، وتقريرا عن الانعكاسات الاقتصادية والمعيشية في الدول التي تفشى فيها كوفيد-19.

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إسرائيل تهاجم إيران في سوريا مجددا والسلطة الفلسطينية تطالب بالتصدي لخطة الضم

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سوا عالهوا

عباس يلوح بإلغاء التفاهمات مع واشنطن وسوريا تتحدث عن هجوم إسرائيلي جديد

05 مايو 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا ع الهوا التي قدمتها رائدة حمره تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، وتهديدات الرئيس محمود عباس بالتخلي عن كل الاتفاقيات والتفاهمات مع الإدارة الأميركية إذا ما نفذت إسرائيل خطة ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وقد تحدثنا إلى كل من السياسي الفلسطيني غسان الخطيب والمحلل الاسرائيلي شلومو غانور.

وسلطت الحلقة الضوء على دعوة العاهل الاردني عبدالله الثاني دول العالم إلى التعاون في مواجهة وباء فيروس كورونا إضافة إلى الاستعدادات للمنخفض الجوي المتوقع.

وتابعنا مستجدات الازمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتوصية مجلس الدفاع الأعلى بتمديد حالة التعبئة العامة في البلاد أسبوعين إضافيين.

في الشأن السوري تحدثنا عن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب، بالاضافة الى تحذيرات الرئيس بشار الأسد من كارثة حقيقة تتجاوز إمكانياتِ بلاده في حال تفشي وباء كوفيد-19.

وتضمنت الحلقة تقارير عن مستجدات كورونا في الولايات وتقريرا عن نشأة جامعة جونز هوبكنز الاميركية وتقريرا عن مفهوم التباعد الاجتماعي.

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عباس يلوح بإلغاء التفاهمات مع واشنطن وسوريا تتحدث عن هجوم إسرائيلي جديد