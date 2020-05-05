عباس يلوح بإلغاء التفاهمات مع واشنطن وسوريا تتحدث عن هجوم إسرائيلي جديد

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا ع الهوا التي قدمتها رائدة حمره تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، وتهديدات الرئيس محمود عباس بالتخلي عن كل الاتفاقيات والتفاهمات مع الإدارة الأميركية إذا ما نفذت إسرائيل خطة ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وقد تحدثنا إلى كل من السياسي الفلسطيني غسان الخطيب والمحلل الاسرائيلي شلومو غانور.

وسلطت الحلقة الضوء على دعوة العاهل الاردني عبدالله الثاني دول العالم إلى التعاون في مواجهة وباء فيروس كورونا إضافة إلى الاستعدادات للمنخفض الجوي المتوقع.

وتابعنا مستجدات الازمة السياسية والاقتصادية في لبنان وتوصية مجلس الدفاع الأعلى بتمديد حالة التعبئة العامة في البلاد أسبوعين إضافيين.

في الشأن السوري تحدثنا عن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي الذي استهدف مركز أبحاث وقاعدة عسكرية في محافظة حلب، بالاضافة الى تحذيرات الرئيس بشار الأسد من كارثة حقيقة تتجاوز إمكانياتِ بلاده في حال تفشي وباء كوفيد-19.

وتضمنت الحلقة تقارير عن مستجدات كورونا في الولايات وتقريرا عن نشأة جامعة جونز هوبكنز الاميركية وتقريرا عن مفهوم التباعد الاجتماعي.