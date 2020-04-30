سوا عالهوا

الغضب الشعبي يتزايد في لبنان والحكومة تبحث في بعبدا إقرار خطتها الإنقاذية

30 أبريل 2020
لبنان يعيش أزمات جديدة غلافها سياسي وجوهرها سياسي
لبنان يعيش أزمات جديدة غلافها سياسي وجوهرها سياسي | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة الخميس من سوا ع الهوا، التي قدمها عادل الدسوقي، المشهد اللبناني المتأزم أمنيا وسياسيا واقتصاديا، حيث تواصلت المواجهات في مدينة طرابلس ومناطق أخرى، وأعلن الجيش إصابة العشرات من جنوده في المواجهات مع المتظاهرين.

وأبرزت الحلقة الاحتجاجات المتواصلة في لبنان وموقف الخارجية الأميركية الذي أسف للتقارير حول الخسائر في الأرواح والممتلكات وأشار إلى أن واشنطن تؤيد الشعب اللبناني في الاحتجاجات السلمية.  كما عرضت الحلقة لاجتماع الحكومة اللبنانية في قصر بعبد لإقرار خطتها الإنقاذية. وناقشت بيان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة حول الأزمة المالية في لبنان والمواقف السياسية منها.

وفي سوريا ناقشت الحلقة لقاء ممثل الخارجيّة الأمريكيّة في شمال وشرق سوريا السفير ويليام روباك مع مسؤولي أحزاب كردية والذي بحث مبادرة القائد العامّ لقوّات سوريا الديمقراطيّة، مظلوم عبدي لـ"توحيد الموقف الكرديّ" في سوريا.

وتطرق البرنامج لآخر تطورات ملف كورونا في الاردن وعمليّة تنفيذ خطّة عودة الطلبة الاردنيين من الخارج بالإضافة الى مستجدات عملية إعادة فتح بعض القطاعات التجارية والصناعية في البلاد.

وفي قطاع غزة  توقف البرنامج عند تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة، سيواجه جائحة كورونا عاجلاً أم آجلاً.

وناقش سوا ع الهوا في الشأن الفلسطيني، الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لتقديم الدعم السياسي والمالي للفلسطينيين. كما ناقش تعهد المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس، إضافة لقرار عودة العالقين من الاردن على دفعات.

وفي إسرائيل، ناقشت الحلقة توجه الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار المزيد من التسهيلات على القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لتعود بذلك قطاعات اقتصادية أخرى للعمل.

وتضمنت حلقة الخميس، تقاريرا

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الغضب الشعبي يتزايد في لبنان والحكومة تبحث في بعبدا إقرار خطتها الإنقاذية

متنوعة من الولايات المتحدة ومنطقتنا وعن كورونا وتداعياته على تغيير أنماط سلوكنا وعاداتنا.

 

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سوا عالهوا

الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب

29 أبريل 2020
الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب
الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب

تناولت حلقة الأربعاء من سوا ع الهوا التي قدمتها انتصار يونس تطورات الموقف في لبنان بعدما خرج المحتجون إلى الشوارع ليل الثلاثاء احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وشهدت شوارع طرابلس مواجهات عنيفة بين أفراد من قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين، وفي مدينة صيدا حطم المحتجون عددا من واجهات المصارف، وشدد رئيس الحكومة حسان دياب على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي الأردن تابع البرنامج تصريحات أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام حول تطبيق حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى تعديل إجراءات الحظر في بعض المحافظات و الآلية التي تحكم استخدام المواطنين .

وفي الأراضي الفلسطينية ألقى البرنامج الضوء على قرارين اضطر رئيس السلطة محمود عباس إلى إلغائهما تحت وطأة الانتقادات الشديدة وتحدثنا إلى خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري عن أسباب التحذيرات المتكررة لإسرائيل من تداعيات أي اقتحامات للمسجد.

وتعرض البرنامج للموقف السياسي في إسرائيل، حيث تعتزم محكمة العدل العليا النظر في التماسات تطالب بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من تشكيل الحكومة المقبلة كونه متهما بثلاث قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة والاحتيال، وإلغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لفان بدعوى أن الاتفاق يمس بنظام الحكم في إسرائيل.

البرنامج تابع التطورات في سوريا حيث قتل 46 شخصا في تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين في شمال سوريا، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الهجوم إرهابي وطالبت بوقف إطلاق النار في كل المناطق السورية.

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الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب