ناقشت حلقة الخميس من سوا ع الهوا، التي قدمها عادل الدسوقي، المشهد اللبناني المتأزم أمنيا وسياسيا واقتصاديا، حيث تواصلت المواجهات في مدينة طرابلس ومناطق أخرى، وأعلن الجيش إصابة العشرات من جنوده في المواجهات مع المتظاهرين.

وأبرزت الحلقة الاحتجاجات المتواصلة في لبنان وموقف الخارجية الأميركية الذي أسف للتقارير حول الخسائر في الأرواح والممتلكات وأشار إلى أن واشنطن تؤيد الشعب اللبناني في الاحتجاجات السلمية. كما عرضت الحلقة لاجتماع الحكومة اللبنانية في قصر بعبد لإقرار خطتها الإنقاذية. وناقشت بيان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة حول الأزمة المالية في لبنان والمواقف السياسية منها.

وفي سوريا ناقشت الحلقة لقاء ممثل الخارجيّة الأمريكيّة في شمال وشرق سوريا السفير ويليام روباك مع مسؤولي أحزاب كردية والذي بحث مبادرة القائد العامّ لقوّات سوريا الديمقراطيّة، مظلوم عبدي لـ"توحيد الموقف الكرديّ" في سوريا.

وتطرق البرنامج لآخر تطورات ملف كورونا في الاردن وعمليّة تنفيذ خطّة عودة الطلبة الاردنيين من الخارج بالإضافة الى مستجدات عملية إعادة فتح بعض القطاعات التجارية والصناعية في البلاد.

وفي قطاع غزة توقف البرنامج عند تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن قطاع غزة، سيواجه جائحة كورونا عاجلاً أم آجلاً.

وناقش سوا ع الهوا في الشأن الفلسطيني، الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لتقديم الدعم السياسي والمالي للفلسطينيين. كما ناقش تعهد المرشّح الديموقراطي لانتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل في موقعها الجديد في القدس، إضافة لقرار عودة العالقين من الاردن على دفعات.

وفي إسرائيل، ناقشت الحلقة توجه الحكومة الإسرائيلية إلى إقرار المزيد من التسهيلات على القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لتعود بذلك قطاعات اقتصادية أخرى للعمل.

وتضمنت حلقة الخميس، تقاريرا

استمع الغضب الشعبي يتزايد في لبنان والحكومة تبحث في بعبدا إقرار خطتها الإنقاذية

متنوعة من الولايات المتحدة ومنطقتنا وعن كورونا وتداعياته على تغيير أنماط سلوكنا وعاداتنا.