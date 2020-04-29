سوا عالهوا

الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب

29 أبريل 2020
الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب
الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب

تناولت حلقة الأربعاء من سوا ع الهوا التي قدمتها انتصار يونس تطورات الموقف في لبنان بعدما خرج المحتجون إلى الشوارع ليل الثلاثاء احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وشهدت شوارع طرابلس مواجهات عنيفة بين أفراد من قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين، وفي مدينة صيدا حطم المحتجون عددا من واجهات المصارف، وشدد رئيس الحكومة حسان دياب على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي الأردن تابع البرنامج تصريحات أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام حول تطبيق حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى تعديل إجراءات الحظر في بعض المحافظات و الآلية التي تحكم استخدام المواطنين .

وفي الأراضي الفلسطينية ألقى البرنامج الضوء على قرارين اضطر رئيس السلطة محمود عباس إلى إلغائهما تحت وطأة الانتقادات الشديدة وتحدثنا إلى خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري عن أسباب التحذيرات المتكررة لإسرائيل من تداعيات أي اقتحامات للمسجد.

وتعرض البرنامج للموقف السياسي في إسرائيل، حيث تعتزم محكمة العدل العليا النظر في التماسات تطالب بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من تشكيل الحكومة المقبلة كونه متهما بثلاث قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة والاحتيال، وإلغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لفان بدعوى أن الاتفاق يمس بنظام الحكم في إسرائيل.

البرنامج تابع التطورات في سوريا حيث قتل 46 شخصا في تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين في شمال سوريا، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الهجوم إرهابي وطالبت بوقف إطلاق النار في كل المناطق السورية.

تضمين
استمع
الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب

المزيد

سوا عالهوا

تردي الإقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية

28 أبريل 2020
تردي الاقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية
تردي الاقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية | Source: Shutterstock

تناولت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا ع الهوا الذي قدمته انتصار يونس، الاحتجاجات التي يشهدها لبنان وقد تطورت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات مع رجال الأمن ما أوقع عددا من الجرحى في صفوف الطرفين، ودفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة متظاهرين إلى تحطيم واجهات عدد من المصارف بينما ناقشت الحكومة اتخاذ تدابير آنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وتناول البرنامج ارتفاع الأسعار على نحو كبير في سوريا إذ قال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية ارتفع بمعدل مائة وسبعة في المئة خلال عام واحد فقط، في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد الغارقة في الحرب منذ 9 سنوات.

وتعرضت الحلقة لآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية خاصة تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية بشأن العجز في الموازنة بعدما وصل إلى نحو مليار و 400 مليون دولار ووصف اشتية قرار المحكمة الإسرائيلية اقتطاع 450 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية بأنها قرصنة حقيقية وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني، فيما أعلنت وزارة العمل الفلسطينية بدء التسجيل الإلكتروني لعمال قطاع غزة المتضررين من الأزمة الحالية للاستفادة من برنامج دعم ومساعدة العمال المتضررين من حالة الطوارئ.

وألقى البرنامج الضوء على تخفيف إجراءات الحظر في الأردن حيث سمحت الحكومة باستخدام المركبات وإعادة العمل في كثير من القطاعات الخدمية، وقد دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني المواطنين إلى استخدام الكمامات والقفازات وحذر من خطورة عدم اتباع النصائح الطبية.

وفي الحلقة نستمع إلى تقرير يتحدث عن تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات مروعة، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة.

تضمين
استمع
تردي الإقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية