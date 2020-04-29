الحكومة اللبنانية تتوعد المتسببين في العنف وأعمال التخريب

تناولت حلقة الأربعاء من سوا ع الهوا التي قدمتها انتصار يونس تطورات الموقف في لبنان بعدما خرج المحتجون إلى الشوارع ليل الثلاثاء احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، وشهدت شوارع طرابلس مواجهات عنيفة بين أفراد من قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين، وفي مدينة صيدا حطم المحتجون عددا من واجهات المصارف، وشدد رئيس الحكومة حسان دياب على أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.

وفي الأردن تابع البرنامج تصريحات أمجد العضايلة وزير الدولة لشؤون الإعلام حول تطبيق حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل، بالإضافة إلى تعديل إجراءات الحظر في بعض المحافظات و الآلية التي تحكم استخدام المواطنين .

وفي الأراضي الفلسطينية ألقى البرنامج الضوء على قرارين اضطر رئيس السلطة محمود عباس إلى إلغائهما تحت وطأة الانتقادات الشديدة وتحدثنا إلى خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري عن أسباب التحذيرات المتكررة لإسرائيل من تداعيات أي اقتحامات للمسجد.

وتعرض البرنامج للموقف السياسي في إسرائيل، حيث تعتزم محكمة العدل العليا النظر في التماسات تطالب بمنع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو من تشكيل الحكومة المقبلة كونه متهما بثلاث قضايا فساد وخيانة الأمانة العامة والاحتيال، وإلغاء الاتفاق الائتلافي بين الليكود وكاحول لفان بدعوى أن الاتفاق يمس بنظام الحكم في إسرائيل.

البرنامج تابع التطورات في سوريا حيث قتل 46 شخصا في تفجير صهريج وقود مفخخ في مدينة عفرين في شمال سوريا، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الهجوم إرهابي وطالبت بوقف إطلاق النار في كل المناطق السورية.