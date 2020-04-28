سوا عالهوا

تردي الإقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية

28 أبريل 2020
تردي الاقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية
تردي الاقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية | Source: Shutterstock

تناولت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا ع الهوا الذي قدمته انتصار يونس، الاحتجاجات التي يشهدها لبنان وقد تطورت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات مع رجال الأمن ما أوقع عددا من الجرحى في صفوف الطرفين، ودفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة متظاهرين إلى تحطيم واجهات عدد من المصارف بينما ناقشت الحكومة اتخاذ تدابير آنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وتناول البرنامج ارتفاع الأسعار على نحو كبير في سوريا إذ قال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية ارتفع بمعدل مائة وسبعة في المئة خلال عام واحد فقط، في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد الغارقة في الحرب منذ 9 سنوات.

وتعرضت الحلقة لآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية خاصة تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية بشأن العجز في الموازنة بعدما وصل إلى نحو مليار و 400 مليون دولار ووصف اشتية قرار المحكمة الإسرائيلية اقتطاع 450 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية بأنها قرصنة حقيقية وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني، فيما أعلنت وزارة العمل الفلسطينية بدء التسجيل الإلكتروني لعمال قطاع غزة المتضررين من الأزمة الحالية للاستفادة من برنامج دعم ومساعدة العمال المتضررين من حالة الطوارئ.

وألقى البرنامج الضوء على تخفيف إجراءات الحظر في الأردن حيث سمحت الحكومة باستخدام المركبات وإعادة العمل في كثير من القطاعات الخدمية، وقد دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني المواطنين إلى استخدام الكمامات والقفازات وحذر من خطورة عدم اتباع النصائح الطبية.

وفي الحلقة نستمع إلى تقرير يتحدث عن تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات مروعة، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة.

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تردي الإقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية

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سوا عالهوا

بعد 15 عاما على إنهاء الوجود السوري، لبنان يعيش أزمات جديدة غلافها سياسي وجوهرها سياسي

28 أبريل 2020
لبنان يعيش أزمات جديدة غلافها سياسي وجوهرها سياسي
لبنان يعيش أزمات جديدة غلافها سياسي وجوهرها سياسي | Source: Shutterstock

تناولت حلقة الاثنين، من سوا ع الهوا الذي قدمته رائدة حمرا، تصاعد الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، على وقع دعوات لاحتجاجات جديدة، ترفض الأوضاع المعيشية والاقتصادية المتردية. في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الشد والجذب، على خلفية هجوم حكومة حسان دياب على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وفي الأراضي الفلسطينية، أنباء إيجابية تتمثل في عدم تسجيل أية إصابات جديدة بكورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. لكن تصريحات إسرائيلية، بشأن ضم أراض من الضفة، تواجَه بعاصفة من الرفض الفلسطيني، مع توالي ردود الأفعال عربيا ودولياً.

قطاع غزة خفف من القيود المفروضة على بعض القطاعات، بعدما سمحت الجهات الحكومية للمطاعم بافتتاح صالاتها الداخلية، ويعمل في مطاعم غزة نحو خمسة آلاف عامل.

في الأردن، مؤشرات على توالي انخفاض نسب الإصابات، وارتياح للطريقة التي تدار بها الأزمة. وقرارات بإعادة تشغيل قطاع النقل العام، بنسبة لا تزيد عن خمسين في المئة اعتباراً من الأربعاء، لمواكبة إعادة تشغيل القطاعين الصناعي والتجاري.

في سوريا، مصادر رسمية تتحدث عن غارات إسرائيلية على دمشق، في حين يسود الهدوء الحذر محافظة إدلب في شمال غربي البلاد. والحكومة تعلن إنهاء العام الدراسي لأكثر من أربعة ملايين تلميذ في المدارس.

وفي مقابلة مع المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط سارة الزوقري ، قالت إن  تداعيات الجائحة قد تكون أصعبَ من المرض نفسه.

وأوضحت الزوقري أن بلدان المنطقة سيتعين عليها التعاملُ مع آثار اجتماعية واقتصادية ترتبت على تفشي فيروس كورونا.

وتستمعون في سياق برنامج سوا ع الهوا، إلى سلسلة من التقارير الممتعة، عن الذكرى الخامسة عشرة لانسحاب القوات السورية من لبنان، والجدل الدائر في الولايات المتحدة إعادة فتح الاقتصاد، ويتناول تقرير آخر، التوجه ذاته في أوروبا، التي تسعى للتخفيف من القيود المفروضة بسبب كورونا. وتقرير عن الاتهامات التي وُجهت إلى الصين على أثر أزمة كورونا، كما يتحدث تقرير آخر عن القطاعات التي تشهد ازهارا كبيرا، في وقت يخيّم الشلل فيه على الاقتصاد العالمي.

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بعد 15 عاما على إنهاء الوجود السوري، لبنان يعيش أزمات جديدة غلافها سياسي وجوهرها سياسي