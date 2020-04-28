تردي الإقتصاد وانهيار العملة يخلطان أوراق الحكومة اللبنانية

تناولت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا ع الهوا الذي قدمته انتصار يونس، الاحتجاجات التي يشهدها لبنان وقد تطورت هذه الاحتجاجات إلى اشتباكات مع رجال الأمن ما أوقع عددا من الجرحى في صفوف الطرفين، ودفعت الأوضاع الاقتصادية الصعبة متظاهرين إلى تحطيم واجهات عدد من المصارف بينما ناقشت الحكومة اتخاذ تدابير آنية لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.

وتناول البرنامج ارتفاع الأسعار على نحو كبير في سوريا إذ قال برنامج الأغذية العالمي إن أسعار المواد الغذائية ارتفع بمعدل مائة وسبعة في المئة خلال عام واحد فقط، في خضم أزمة اقتصادية ومالية حادة تشهدها البلاد الغارقة في الحرب منذ 9 سنوات.

وتعرضت الحلقة لآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية خاصة تصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية بشأن العجز في الموازنة بعدما وصل إلى نحو مليار و 400 مليون دولار ووصف اشتية قرار المحكمة الإسرائيلية اقتطاع 450 مليون شيكل من الأموال الفلسطينية بأنها قرصنة حقيقية وسرقة لمقدرات الشعب الفلسطيني، فيما أعلنت وزارة العمل الفلسطينية بدء التسجيل الإلكتروني لعمال قطاع غزة المتضررين من الأزمة الحالية للاستفادة من برنامج دعم ومساعدة العمال المتضررين من حالة الطوارئ.

وألقى البرنامج الضوء على تخفيف إجراءات الحظر في الأردن حيث سمحت الحكومة باستخدام المركبات وإعادة العمل في كثير من القطاعات الخدمية، وقد دعا العاهل الأردني عبدالله الثاني المواطنين إلى استخدام الكمامات والقفازات وحذر من خطورة عدم اتباع النصائح الطبية.

وفي الحلقة نستمع إلى تقرير يتحدث عن تحذيرات الأمم المتحدة من أن العالم مهدد بانتشار مجاعات مروعة، بسبب تفشي وباء فيروس كورونا ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب وقوع كارثة.