وزير الصحة اللبناني يحذر من موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة لاغية تماما اذا أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ردا على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال الأربعاء إن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في نهاية الأمر الى إسرائيل.

من جهة ثانية أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية "شين بيت" الأربعاء اعتقال ثلاثة فلسطينيين بتهمة الانتماء إلى البنية التحتية لحركة حماس والتخطيط لهجمات بقنابل على أهداف إسرائيلية في الضفة، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء ارتفاع العدد الاجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 189 وارتفاع الإصابات إلى نحو 14500.

على الصعيد الأردني، حذر وزير الصحة سعد جابر من أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يعني نهاية المرض، بالتزامن مع قرار زيادة عدد الساعات المسموح بها لتنقل المواطنين خلال شهر رمضان لتصبح منالثامنة صباحا وحتى السادسة مسا. ورفعالحظر عن المناطق المعزولة في محافظة إربد.

في الشأن اللبناني، بحث البرنامج الذي قدمه عادل الدسوقي مخاوف وزير الصحة حمد حسن من حدوث موجة ثانية من انتشارفيروس كورونا، ومن جهة أخرى أعرب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عن استيائه من قيام بعض التكتلات النيابية بالانسحاب من الجلسة النيابية التي فقدت النصاب القانوني لدى مناقشة مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد مالي يُضاف إلى موازنة العام الجاري.

وعرض البرنامج تقريرا عن أول محاكمة في المانيا لضابطين سابقين بالمخابرات السورية يشتبه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية منها التعذيب والاعتداء الجنسي، إلى جانب تقرير للتعريف بالكساد العظيم وتقرير آخر عن تطورات أزمة كورونا في الولايات وتعليق إجراءات معاملات الإقامة الدائمة.