سوا عالهوا

أنباء عن الإطاحة بحاكم مصرف لبنان تزيد الوضع السياسي تأزما

27 أبريل 2020
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة | Source: ويكيبيديا

من لبنان إلى الأردن، مرورا بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وانتهاء بسوريا، تطورات كثيرة نرصدها في سوا ع الهوا. في هذه الحلقة التي قدمتها رائدة حمرا، رصدنا حالة التوتر السياسي التي تعمقت في لبنان، على خلفية أنباء عن اعتزام إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

وفي الأردن، نلقي الضوء على قرار الحكومة تعديل إجراءات الحظر في محافظة المفرق، مع إبقاء إغلاقها عن المحافظات الأخرى اعتباراً من الأحد. كما نعرض لملف الطلبة الاردنيين العائدين من الخارج، وإخضاعهم للفحص المخبري حال عودتهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

هل تعول السلطة الفلسطينية على ردود أفعال دولية، لمنع إسرائيل من اعتزامها ضم أراض من الضفة الغربية، بعد أشهر قليلة، في ضوء بيان تضامني صادر عن منظمة التعاون الإسلامي، وتجديد الأمم المتحدة مواقفها من هذه القضية؟ وما هي خيارات السلطة؟ نحاول الإجابة عن بعض هذه التساؤلات.

وفي إسرائيل، وبالتزامن مع تعقد الموقف فيما يتعلق بمواجهة كورونا والزيادة الكبيرة في أعداد المصابين، آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على الاتفاق المبرم بين نتانياهو وبيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة، فيما اعتبروه مناورة من نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ونتابع في سوا ع الهوا مستجدات أزمة كورونا في سوريا، في ضوء الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة السورية، ونتطرق إلى الأوضاع في منطقة شمال شرق سوريا حيث يستمر حظر التجول والذي تم تمديده للمرة الثالثة في مناطق الإدارة الذاتية.

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أنباء عن الإطاحة بحاكم مصرف لبنان تزيد الوضع السياسي تأزما

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سوا عالهوا

وزير الصحة اللبناني يحذر من موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا

27 أبريل 2020
وزير الصحة اللبناني حمد حسن
وزير الصحة اللبناني حمد حسن | Source: سوشيل ميديا

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة لاغية تماما اذا أعلنت اسرائيل ضم أي جزء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ردا على وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي قال الأربعاء إن قرار ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة يعود في نهاية الأمر الى إسرائيل.

من جهة ثانية أعلن جهاز المخابرات الإسرائيلية "شين بيت" الأربعاء اعتقال ثلاثة فلسطينيين بتهمة الانتماء إلى البنية التحتية لحركة حماس والتخطيط لهجمات بقنابل على أهداف إسرائيلية في الضفة، فيما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية الأربعاء ارتفاع العدد الاجمالي للوفيات بفيروس كورونا إلى 189 وارتفاع الإصابات إلى نحو 14500.

على الصعيد الأردني، حذر وزير الصحة سعد جابر من أن انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا لا يعني نهاية المرض، بالتزامن مع قرار زيادة عدد الساعات المسموح بها لتنقل المواطنين خلال شهر رمضان لتصبح منالثامنة صباحا وحتى السادسة مسا. ورفعالحظر عن المناطق المعزولة في محافظة إربد.

في الشأن اللبناني، بحث البرنامج الذي قدمه عادل الدسوقي مخاوف وزير الصحة حمد حسن من حدوث موجة ثانية من انتشارفيروس كورونا، ومن جهة أخرى أعرب رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب عن استيائه من قيام بعض التكتلات النيابية بالانسحاب من الجلسة النيابية التي فقدت النصاب القانوني لدى مناقشة مشروع قانون يتعلق بفتح اعتماد مالي يُضاف إلى موازنة العام الجاري.

وعرض البرنامج تقريرا عن أول محاكمة في المانيا لضابطين سابقين بالمخابرات السورية يشتبه في ارتكابهما جرائم ضد الإنسانية منها التعذيب والاعتداء الجنسي، إلى جانب تقرير للتعريف بالكساد العظيم وتقرير آخر عن تطورات أزمة كورونا في الولايات وتعليق إجراءات معاملات الإقامة الدائمة.

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وزير الصحة اللبناني يحذر من موجة ثانية لانتشار فيروس كورونا