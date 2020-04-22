سوا عالهوا

ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات السورية يمثلان أمام القضاء الألماني

22 أبريل 2020
ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات السورية يمثلان أمام القضاء الألماني
ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات السورية يمثلان أمام القضاء الألماني | Source: Shutterstock

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميل عادل الدسوقي عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد  وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

فرضت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في البقاع طوقا أمنيا وعسكريا حول مخيم الجليل في بعلبك وطلبت من جميع سكان المخيم الالتزام بالحجر المنزلي في مساكنهم. يأتي الإجراء بعد الإعلان عن وجود إصابة بالكورونا للاجئة فلسطينية. وتحول محيط المخيم ومدخله Yلى ما يشبه الثكنة العسكرية كما تواصلت Yجراءات الYستعلام لمعرفة الأمكنة التي زارتها السيدة.

في الأردن أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، عن إصابة حالتين في البلاد بفيروس كورونا بعد الشفاء منه، وقال إن الحالتين لا توجد لديهما أعراض ولم يتسببوا بالعدوى لأشخاص آخرين.

ومن الأراضي الفلسطينية، قالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، عمل عدواني صارخ، وجزء من سياسة الضم. وأضافت أن هذا العمل يخالف القانون الدولي، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أي مناطق أخرى.

وفي إسرائيل قتلت الشرطة فلسطينيا قالت إنه هاجم جنديا من حرس الحدود الاسرائيلي صباح اليوم قرب مستوطنة معالي ادوميم، وطعنه بمقص بعدما دهسه بسيارة نقل صغيرة. من ناحية أخرى أعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية وفاة السجين الفلسطيني نور البرغوثي في سجن كتسيعوت الأمني في النقب بعد فشل محاولات إنعاشه.

في الملف السوري، أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى اثنتين وأربعين إصابة مؤكدة حتى مساء الثلاثاء.

إلى ذلك يمثل الخميس أمام القضاء الألماني ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية برغم إنشقاقهما عن النظام السوري وطلبهما اللجوء في ألمانيا.

وتعد محاكمة الضابطين السابقين في المخابرات السورية والمحتجزين منذ فبراير 2019 في ألمانيا، الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالنظام السوري. وتجرى المحاكمة وفقا لمبدأ "الولاية القضائية العالمية

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ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات السورية يمثلان أمام القضاء الألماني

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سوا عالهوا

الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

21 أبريل 2020
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة انتصار يونس عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

بعد جمود سياسي استمر أكثر من عام وتخللته ثلاث جولات انتخابية، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه بيني غانتس مساء الإثنين لاتّفاق على تشكيل حكومة وحدة.

يقضي الإتفاق بأن يبقى نتانياهو الذي يواجه اتهاماتٍ جنائية ً في ثلاث قضايا فساد، في السلطة لفترة ثمانية عشر شهرا، على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة بعد ذلك لفترة مماثلة.

ومن  الأراضي الفلسطينية، دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة "تؤيد ضم المستوطنات"، وقال في تغريدة إن اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس يقوّض الآمال بتحقيق السلام.

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدث إلى سوا عالهوا حول تداعيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية على السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والخطوات الفلسطينية في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ عمليات الضم في الغور والضفة.

إلى ذلك توجهت ثلاث منظمات حقوقية برسالة عاجلة إلى وزير الأمن الإسرائيلي ومنسّق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية وكذلك إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، تطالبهم فيها بنشر خطة إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة فوراً.

في الأردن أعلن وزير الصحة سعد جابر، الاثنين، تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لسائقي شاحنات على حدود العمري، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أربعمئة وخمس وعشرين إصابة.

وزير الأشغال العامة والاسكان فلاح العموش، قال من جهته إنّ هناك خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الجديدين هما زوجان كانا في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين من معبر رفح في الخامس عشر من الشهر الجاري.

في لبنان ، يستعيد الشارع بعض مظاهر الحياة تحت عناوين ثورة الجياع، بعد تحركات واعتصامات لم تنقطع منذ أسبوعين خاصة في مدينة طرابلس.

اليوم ، وبالتزامن مع انعقاد البرلمان في قصر اليونسكو، تجمع عدد من المحتجين للانطلاق في مسيرة احتجاجية من جسر الرينغ باتجاه موقع الجلسة، التي تناقش عددا من المشاريع، من بينها قانون محاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

فيما دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى تقصير ولاية مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

في الشأن السوري، اعربت الأمم المتحدة الإثنين، عن قلقها الكبير إزاء تأثير وباء كورونا على المدنيين في سوريا، هذا ما صرح به "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية في مؤتمر صحافي.

سياسيا ، التقى الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين في مشهد نادر بـَدَيا فيه مرتديين كمامتين طبيتين، وبحسب الإعلام الرسمي السوري فقد اتهما الدول الغربية باستغلال جائحة فيروس كورونا لأهداف سياسية.

إلى ذلك عرض البرنامج عدة تقارير حول عدة ملفات من أهمها، ما شهدته أسواق النفط الإثنين من انهيار تاريخي لأسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي، إذ وصل سعر البرميل إلى أقل من سالب سبعة وثلاثين دولارا. إضافة إلى تقارير أخرى متنوعه.

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الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف