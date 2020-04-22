ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات السورية يمثلان أمام القضاء الألماني

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميل عادل الدسوقي عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

فرضت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني في البقاع طوقا أمنيا وعسكريا حول مخيم الجليل في بعلبك وطلبت من جميع سكان المخيم الالتزام بالحجر المنزلي في مساكنهم. يأتي الإجراء بعد الإعلان عن وجود إصابة بالكورونا للاجئة فلسطينية. وتحول محيط المخيم ومدخله Yلى ما يشبه الثكنة العسكرية كما تواصلت Yجراءات الYستعلام لمعرفة الأمكنة التي زارتها السيدة.

في الأردن أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة نذير عبيدات، عن إصابة حالتين في البلاد بفيروس كورونا بعد الشفاء منه، وقال إن الحالتين لا توجد لديهما أعراض ولم يتسببوا بالعدوى لأشخاص آخرين.

ومن الأراضي الفلسطينية، قالت الرئاسة الفلسطينية إن قرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية القاضي بمصادرة أراضٍ في الحرم الإبراهيمي تابعة للأوقاف الإسلامية، عمل عدواني صارخ، وجزء من سياسة الضم. وأضافت أن هذا العمل يخالف القانون الدولي، وحذرت الحكومة الإسرائيلية من تنفيذ سياسة الضم، سواء في الأغوار أو أي مناطق أخرى.

وفي إسرائيل قتلت الشرطة فلسطينيا قالت إنه هاجم جنديا من حرس الحدود الاسرائيلي صباح اليوم قرب مستوطنة معالي ادوميم، وطعنه بمقص بعدما دهسه بسيارة نقل صغيرة. من ناحية أخرى أعلنت مصلحة السجون الاسرائيلية وفاة السجين الفلسطيني نور البرغوثي في سجن كتسيعوت الأمني في النقب بعد فشل محاولات إنعاشه.

في الملف السوري، أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى اثنتين وأربعين إصابة مؤكدة حتى مساء الثلاثاء.

إلى ذلك يمثل الخميس أمام القضاء الألماني ضابطان سابقان في أجهزة المخابرات السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية برغم إنشقاقهما عن النظام السوري وطلبهما اللجوء في ألمانيا.

وتعد محاكمة الضابطين السابقين في المخابرات السورية والمحتجزين منذ فبراير 2019 في ألمانيا، الأولى في العالم فيما يتعلق بالانتهاكات المرتبطة بالنظام السوري. وتجرى المحاكمة وفقا لمبدأ "الولاية القضائية العالمية