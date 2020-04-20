سوا عالهوا

لبنان.. خمس إصابات من عائلة واحدة بفيروس كورونا

20 أبريل 2020
الواجهة البحرية لمدينة بيروت
الواجهة البحرية لمدينة بيروت

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة انتصار يونس عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد  وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

في الأردن قررت الحكومة تخفيف إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، وعلى صعيد التطورات الاقتصادية في البلاد

قال وزير المالية محمد العِسعِس الأحد ان الوضع الاقتصادي في البلاد بخير، رغم تقديرات صندوق النقد التي تشير إلى أن المملكة لن تشهد نموا خلال العامين المقبلين.

ومن  الأراضي الفلسطينية، ناقش اجتماع لجنة الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، التسهيلات الاقتصادية الممكنة مع الحفاظ على الإجراءات الصحية والأمنية الحالية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه إن أي إجراءات جديدة وإمكانية السماح بعمل بعض القطاعات الاقتصادية لن تكون بديلا عن الإجراءات الحالية، بل مكملة لها.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات في القطاع إلى خمس عشرة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الجديدين هما زوجان كانا في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين من معبر رفح في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وفتح البرنامج ملف مشاركة آلاف الإسرائيليين الاحد في مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا، وارتدى المتظاهرون أقنعة واقية وملابس سوداء مع مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي.

في لبنان، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي الاحد تسجيل خمس إصابات من عائلة واحدة بفيروس كورونا، بالتزامن مع وصول السفينة "rimar" المحملة بالشاحنات والسائقين العائدين من العراق إلى مرفأ طرابلس عبر تركيا.

إلى ذلك نظمت مجموعة من الشبان من الحراك الشعبي، وقفة احتجاجية في بلدة" المنية" شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وردد المتظاهرون هتافات تندد بإجراءات التعبئة العامة.

فيما نفذ حشدٌ من المواطنين اعتصاماً في محيط منزل رئيس الحكومة حسّان دياب، وسط انتشار واسع لعناصر القوى الأمنية والجيش اللبناني.

أما في الملف السوري حيث تناول سوا ع الهوا اللقاء الذي سيجمع بين  وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم، لمناقشة التقدم الميداني في محاربة الفصائل المسلحة في سوريا.

في الولايات المتحدة تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عتبة الأربعين ألفا فيما تكتسب المظاهرات المطالبة بإعادة فتح الاقتصاد وإنهاء الالتزام المنزلي زخما في عدد من الولايات، بينما يحذر أطباء ومختصون من خطورة أي قرار متسرع في الوقت الراهن.

وعرض البرنامج عدداً من التقرير أولها كان  حول الفيتامينات وأهميتها للجهاز المناعي. حيث تقول دراسة جديدة أن علماء كشفوا أن أحد هذه الفيتامينات يقاتل كورونا، ويقي البشر من الإصابة بالفيروس القاتل، بعدما ربطت دراسة حديثة بين تناول فيتامين D بفرص نجاة قوية من فيروس كورونا.

فيما استعرض تقرير آخر عيد شم النسيم في مصر الذي يحل على المصريين  وهم يحتلفوا في منازلهم، بعد أن تمكن فيروس كورونا من حرمانهم من بهجة تلك المناسبة السنوية

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لبنان.. خمس إصابات من عائلة واحدة بفيروس كورونا

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سوا عالهوا

الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

21 أبريل 2020
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة انتصار يونس عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

بعد جمود سياسي استمر أكثر من عام وتخللته ثلاث جولات انتخابية، توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وخصمه بيني غانتس مساء الإثنين لاتّفاق على تشكيل حكومة وحدة.

يقضي الإتفاق بأن يبقى نتانياهو الذي يواجه اتهاماتٍ جنائية ً في ثلاث قضايا فساد، في السلطة لفترة ثمانية عشر شهرا، على أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة بعد ذلك لفترة مماثلة.

ومن  الأراضي الفلسطينية، دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الإثنين تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة "تؤيد ضم المستوطنات"، وقال في تغريدة إن اتفاق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس يقوّض الآمال بتحقيق السلام.

صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحدث إلى سوا عالهوا حول تداعيات تشكيل الحكومة الإسرائيلية على السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين والخطوات الفلسطينية في حال أقدمت إسرائيل على تنفيذ عمليات الضم في الغور والضفة.

إلى ذلك توجهت ثلاث منظمات حقوقية برسالة عاجلة إلى وزير الأمن الإسرائيلي ومنسّق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية وكذلك إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، تطالبهم فيها بنشر خطة إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة فوراً.

في الأردن أعلن وزير الصحة سعد جابر، الاثنين، تسجيل ثمان حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لسائقي شاحنات على حدود العمري، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أربعمئة وخمس وعشرين إصابة.

وزير الأشغال العامة والاسكان فلاح العموش، قال من جهته إنّ هناك خطة لاستئناف العمل في قطاع الإنشاءات.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الجديدين هما زوجان كانا في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين من معبر رفح في الخامس عشر من الشهر الجاري.

في لبنان ، يستعيد الشارع بعض مظاهر الحياة تحت عناوين ثورة الجياع، بعد تحركات واعتصامات لم تنقطع منذ أسبوعين خاصة في مدينة طرابلس.

اليوم ، وبالتزامن مع انعقاد البرلمان في قصر اليونسكو، تجمع عدد من المحتجين للانطلاق في مسيرة احتجاجية من جسر الرينغ باتجاه موقع الجلسة، التي تناقش عددا من المشاريع، من بينها قانون محاربة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.

فيما دعا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى تقصير ولاية مجلس النواب الحالي وإجراء انتخابات نيابية مبكرة.

في الشأن السوري، اعربت الأمم المتحدة الإثنين، عن قلقها الكبير إزاء تأثير وباء كورونا على المدنيين في سوريا، هذا ما صرح به "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية في مؤتمر صحافي.

سياسيا ، التقى الرئيس السوري بشار الأسد مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الإثنين في مشهد نادر بـَدَيا فيه مرتديين كمامتين طبيتين، وبحسب الإعلام الرسمي السوري فقد اتهما الدول الغربية باستغلال جائحة فيروس كورونا لأهداف سياسية.

إلى ذلك عرض البرنامج عدة تقارير حول عدة ملفات من أهمها، ما شهدته أسواق النفط الإثنين من انهيار تاريخي لأسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي، إذ وصل سعر البرميل إلى أقل من سالب سبعة وثلاثين دولارا. إضافة إلى تقارير أخرى متنوعه.

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الرئيس السوري بشار الأسد يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف