لبنان.. خمس إصابات من عائلة واحدة بفيروس كورونا

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة انتصار يونس عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

في الأردن قررت الحكومة تخفيف إجراءات حظر التجول في أربع محافظات جنوبية لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد، بحسب وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، وعلى صعيد التطورات الاقتصادية في البلاد

قال وزير المالية محمد العِسعِس الأحد ان الوضع الاقتصادي في البلاد بخير، رغم تقديرات صندوق النقد التي تشير إلى أن المملكة لن تشهد نموا خلال العامين المقبلين.

ومن الأراضي الفلسطينية، ناقش اجتماع لجنة الطوارئ العليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، التسهيلات الاقتصادية الممكنة مع الحفاظ على الإجراءات الصحية والأمنية الحالية للتصدي لفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتيه إن أي إجراءات جديدة وإمكانية السماح بعمل بعض القطاعات الاقتصادية لن تكون بديلا عن الإجراءات الحالية، بل مكملة لها.

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات في القطاع إلى خمس عشرة.

وأوضحت الوزارة أن المصابين الجديدين هما زوجان كانا في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين من معبر رفح في الخامس عشر من الشهر الجاري.

وفتح البرنامج ملف مشاركة آلاف الإسرائيليين الاحد في مظاهرة ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رغم القيود الصارمة المفروضة بسبب فيروس كورونا، وارتدى المتظاهرون أقنعة واقية وملابس سوداء مع مراعاة تعليمات التباعد الاجتماعي.

في لبنان، أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي الاحد تسجيل خمس إصابات من عائلة واحدة بفيروس كورونا، بالتزامن مع وصول السفينة "rimar" المحملة بالشاحنات والسائقين العائدين من العراق إلى مرفأ طرابلس عبر تركيا.

إلى ذلك نظمت مجموعة من الشبان من الحراك الشعبي، وقفة احتجاجية في بلدة" المنية" شمال لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وردد المتظاهرون هتافات تندد بإجراءات التعبئة العامة.

فيما نفذ حشدٌ من المواطنين اعتصاماً في محيط منزل رئيس الحكومة حسّان دياب، وسط انتشار واسع لعناصر القوى الأمنية والجيش اللبناني.

أما في الملف السوري حيث تناول سوا ع الهوا اللقاء الذي سيجمع بين وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم، لمناقشة التقدم الميداني في محاربة الفصائل المسلحة في سوريا.

في الولايات المتحدة تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا عتبة الأربعين ألفا فيما تكتسب المظاهرات المطالبة بإعادة فتح الاقتصاد وإنهاء الالتزام المنزلي زخما في عدد من الولايات، بينما يحذر أطباء ومختصون من خطورة أي قرار متسرع في الوقت الراهن.

وعرض البرنامج عدداً من التقرير أولها كان حول الفيتامينات وأهميتها للجهاز المناعي. حيث تقول دراسة جديدة أن علماء كشفوا أن أحد هذه الفيتامينات يقاتل كورونا، ويقي البشر من الإصابة بالفيروس القاتل، بعدما ربطت دراسة حديثة بين تناول فيتامين D بفرص نجاة قوية من فيروس كورونا.

فيما استعرض تقرير آخر عيد شم النسيم في مصر الذي يحل على المصريين وهم يحتلفوا في منازلهم، بعد أن تمكن فيروس كورونا من حرمانهم من بهجة تلك المناسبة السنوية