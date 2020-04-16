سوا عالهوا

الليرة اللبنانية تسجل انخفاضا غير مسبوق.. 3000 مقابل الدولار الأميركي الواحد

16 أبريل 2020
الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية | Source: Shutterstock

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة آنا عبد المسيح عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد  وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

في لبنان، وفي ظل الانشغال الحكومي والشعبي بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها على مختلف الصعد، برز تطور اقتصادي أضاف للوضع المتدهور أزمة جديدة وعبئا جديدا على كاهل المواطن. فقد سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء، في وقت كانت جمعية المصارف قد حددت سعر الصرف بـ 2600 ليرة.

من الأردن ناقش البرنامج مع رئيس بيت العمال وأمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة  القرارات المتوقعة التي ستعلن عنها الحكومة الأردنية الخميس لدعم العمال المتضررين والأكثر ضعفا من مختلف فئات العاملين في القطاع غير المنظم جراء وباء كورونا  .

في الأراضي الفلسطينية أعلن كل من وزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، مساء  امس التوصل الى اتفاق  على تمويل إضافي للحكومة من البنوك بمقدار 400 مليون دولار على مدى ستة أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة "كورونا".

إنتهت فجر اليوم الخميس في إسرائيل صلاحية التفويض الذي منحه الرئيس رؤوفين ريفلين إلى زعيم حزب "أزرق أبيض بيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية مع منافسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وقد أعلـِن في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء فشل نتنياهو وغانتس مجددا، في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة، حيث انتهت المهلة القانونية الممنوحة لغانتس لإنجاز المهمة، وهي المهلة الثانية التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لغانتس لتشكيل الحكومة. 

 وأفاد مراسلنا في القدس خليل العسلي بأن الرئيس الإسرائيلي أبلغ بني غانتس أنه سيعيد التفويض لتشكيل الحكومة للكنيست الأسبوع المقبل.

في هذا الوقت تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد، بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل ، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل في وقت  شرعت الحكومة أمس في صرف الهبات بمبلغ 500 شيكل أي ما يعادل  (138.62 دولارا)، للمسنين بعد أن تم صرفها للعائلات التي تضم أطفالا دون سن الـ 18 عاما.

في سوريا لليوم التالي على التوالي أعلنت وزارة الصحة في دمشق عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ ليرتفع عدد الإصابات بحسب الإعلام الرسمي حتى مساء الأربعاء إلى ثلاث وثلاثين.

فيما تجددت الشكوك أثارها إعلان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان عن التخطيط  لاستئناف الزيارة الى العتبات الشيعية المقدسة  في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية٬ بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية قبل يومين.

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الليرة اللبنانية تسجل انخفاضا غير مسبوق.. 3000 مقابل الدولار الأميركي الواحد

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سوا عالهوا

في فلسطين.. 19 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

15 أبريل 2020
شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم
شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة رائدة حمره اليوم الأربعاء عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

في الأراضي الفلسطينية تابع البرنامج تطورات الأوضاع حيال فيروس كرونا بعد تسجيل عدد غير مسبوق في اليوم الواحد من الحالات المصابة إذ بلغت 19 حالة بحسب الحكومة الفلسطينية، فيما كثفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إجراءاتِها الأمنية َ على حدود القطاع، لمنع عمليات التسلل في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

من جهة ثانية، نشرت وزارة العمل في القطاع أسماء الدفعة الأولى لنحو ثلاثة آلاف عامل متضرر من تبعات تفشي فيروس كورونا، وأوضحت أنها ستستكمل الدفعاتِ حتى تصل إلى عشرة الاف مستفيد.

وعرض البرنامج تقريراً حول ما نشرته مجلة فوربس عن الدول التي حققت أفضل استجابة لفيروس كورونا، والتي تحدثت فيه عن سبع دول تقودها سيدات حققت نجاحاً كبيراً حتى الان في مواجهة هذا الفيروس.

ومن إسرائيل ناقش البرنامج الإشارات والدلالات حول اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق  لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمكافحة أزمة فيروس كورونا وإنهاء الجمود السياسي غير المسبوق بحسب مصادر مطلعة.

وعرض سوا ع الهوا  تقريراً حول أوضاع العاملين في الأراضي الفلسطينية  بعد وباء فيروس كورونا، حيث تضع ازمة الفيروس المستجد، المواطن الفلسطيني تحت اعباء اقتصادية، خصوصاً بعد أن حذرت الحكومة الفلسطينية من العجز المالي في خزينة الحكومة الذي قد يصل إلى مليار دولار، ودعا المواطنين إلى التروي في المصاريف والاستعداد للمرحلة الأصعب.

في الأردن، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن الحكومة قررت فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات ومناطق المملكة، لمدّة ثمان وأربعين ساعة، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس حتى منتصف ليلة السبت المقبلة.

وقال العضايلة، إن الحكومة ستعلن اليوم عبر صندوق المعونة الوطنيّة، آليّة البرنامج الحكومي الموجّه لدعم العاملين بالمياومة.

واستضاف سوا ع الهوا الشاب الأردني حمزه الزعارير والذي  يتطوع يوميا خلال ساعات التجول المسموح بها، لمساعدة كبار السن والنساء والعاجزين عن الوصول الى مراكز التسوق.

في الشأن اللبناني، قررت الحكومة تأجيل المرحلة الثانية لإعادة بقية المغتربين الى السابع والعشرين من الشهر الحالي.هذا إلى جانب تأجيل توزيع المساعدات على العائلات المحتاجة، نظرا لما شاب لوائح الاسماء من أخطاء.

في الملف السوري، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إرسال مساعدات طبية إلى شمال شرقي سوريا، وقالت المنظمة إن شِحنة مساعدات طبية تزن عشرين طناً لمواجهة فيروس كورونا، وصلت إلى القامشلي في ريف الحسكة.

رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، كانت قد انتقدت منظمة الصحة العالمية واتهمتها بالتقصير في دعم مناطق شمال وشرق سوريا طبياً لمجابهة فيروس كورونا، وممارسة الازدواجية، بحجة أنّها تتعامل مع الحكومات فقط.

إلى ذلك سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء نسبة الوفيات اليومية العليا في العالم، وعلى الرغم من ذلك، يسعى البيت الأبيض لوضع استراتيجية لإعادة فتح المؤسسات تدريجيا بهدف انعاش الاقتصاد. وقالت دراسة لجامعة هارفرد إنه من الممكن أن تستمر إجراءات الحجر الصحي على فترات متباعدة حتى عام 2022.

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في فلسطين.. 19 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد