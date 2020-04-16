الليرة اللبنانية تسجل انخفاضا غير مسبوق.. 3000 مقابل الدولار الأميركي الواحد

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة آنا عبد المسيح عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

في لبنان، وفي ظل الانشغال الحكومي والشعبي بأزمة فيروس كورونا وتداعياتها على مختلف الصعد، برز تطور اقتصادي أضاف للوضع المتدهور أزمة جديدة وعبئا جديدا على كاهل المواطن. فقد سجّلت الليرة اللبنانية انخفاضا غير مسبوق في قيمتها لتتخطى عتبة الثلاثة آلاف مقابل الدولار الأميركي الواحد في السوق السوداء، في وقت كانت جمعية المصارف قد حددت سعر الصرف بـ 2600 ليرة.

من الأردن ناقش البرنامج مع رئيس بيت العمال وأمين عام وزارة العمل السابق حمادة أبو نجمة القرارات المتوقعة التي ستعلن عنها الحكومة الأردنية الخميس لدعم العمال المتضررين والأكثر ضعفا من مختلف فئات العاملين في القطاع غير المنظم جراء وباء كورونا .

في الأراضي الفلسطينية أعلن كل من وزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، مساء امس التوصل الى اتفاق على تمويل إضافي للحكومة من البنوك بمقدار 400 مليون دولار على مدى ستة أشهر، وهي فترة موازنة الطوارئ التي أقرها رئيس السلطة محمود عباس في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد في مواجهة جائحة "كورونا".

إنتهت فجر اليوم الخميس في إسرائيل صلاحية التفويض الذي منحه الرئيس رؤوفين ريفلين إلى زعيم حزب "أزرق أبيض بيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية مع منافسه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.

وقد أعلـِن في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء فشل نتنياهو وغانتس مجددا، في التوصل لاتفاق لتشكيل حكومة جديدة، حيث انتهت المهلة القانونية الممنوحة لغانتس لإنجاز المهمة، وهي المهلة الثانية التي منحها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لغانتس لتشكيل الحكومة.

وأفاد مراسلنا في القدس خليل العسلي بأن الرئيس الإسرائيلي أبلغ بني غانتس أنه سيعيد التفويض لتشكيل الحكومة للكنيست الأسبوع المقبل.

في هذا الوقت تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم خطة لرفع الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد، بشكل تدريجي وعلى ثلاث مراحل ، ابتداء من مطلع الأسبوع المقبل في وقت شرعت الحكومة أمس في صرف الهبات بمبلغ 500 شيكل أي ما يعادل (138.62 دولارا)، للمسنين بعد أن تم صرفها للعائلات التي تضم أطفالا دون سن الـ 18 عاما.

في سوريا لليوم التالي على التوالي أعلنت وزارة الصحة في دمشق عن تسجيل إصابات جديدة بفيروس كوفيد ١٩ ليرتفع عدد الإصابات بحسب الإعلام الرسمي حتى مساء الأربعاء إلى ثلاث وثلاثين.

فيما تجددت الشكوك أثارها إعلان رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية علي رضا رشيديان عن التخطيط لاستئناف الزيارة الى العتبات الشيعية المقدسة في العراق وسوريا مع مراعاة الشروط الصحية٬ بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء فارس الإيرانية قبل يومين.