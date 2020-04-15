في فلسطين.. 19 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة رائدة حمره اليوم الأربعاء عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

في الأراضي الفلسطينية تابع البرنامج تطورات الأوضاع حيال فيروس كرونا بعد تسجيل عدد غير مسبوق في اليوم الواحد من الحالات المصابة إذ بلغت 19 حالة بحسب الحكومة الفلسطينية، فيما كثفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة إجراءاتِها الأمنية َ على حدود القطاع، لمنع عمليات التسلل في إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

من جهة ثانية، نشرت وزارة العمل في القطاع أسماء الدفعة الأولى لنحو ثلاثة آلاف عامل متضرر من تبعات تفشي فيروس كورونا، وأوضحت أنها ستستكمل الدفعاتِ حتى تصل إلى عشرة الاف مستفيد.

وعرض البرنامج تقريراً حول ما نشرته مجلة فوربس عن الدول التي حققت أفضل استجابة لفيروس كورونا، والتي تحدثت فيه عن سبع دول تقودها سيدات حققت نجاحاً كبيراً حتى الان في مواجهة هذا الفيروس.

ومن إسرائيل ناقش البرنامج الإشارات والدلالات حول اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ وطنية لمكافحة أزمة فيروس كورونا وإنهاء الجمود السياسي غير المسبوق بحسب مصادر مطلعة.

وعرض سوا ع الهوا تقريراً حول أوضاع العاملين في الأراضي الفلسطينية بعد وباء فيروس كورونا، حيث تضع ازمة الفيروس المستجد، المواطن الفلسطيني تحت اعباء اقتصادية، خصوصاً بعد أن حذرت الحكومة الفلسطينية من العجز المالي في خزينة الحكومة الذي قد يصل إلى مليار دولار، ودعا المواطنين إلى التروي في المصاريف والاستعداد للمرحلة الأصعب.

في الأردن، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة أن الحكومة قررت فرض حظر تجول شامل في جميع محافظات ومناطق المملكة، لمدّة ثمان وأربعين ساعة، ابتداءً من منتصف ليلة الخميس حتى منتصف ليلة السبت المقبلة.

وقال العضايلة، إن الحكومة ستعلن اليوم عبر صندوق المعونة الوطنيّة، آليّة البرنامج الحكومي الموجّه لدعم العاملين بالمياومة.

واستضاف سوا ع الهوا الشاب الأردني حمزه الزعارير والذي يتطوع يوميا خلال ساعات التجول المسموح بها، لمساعدة كبار السن والنساء والعاجزين عن الوصول الى مراكز التسوق.

في الشأن اللبناني، قررت الحكومة تأجيل المرحلة الثانية لإعادة بقية المغتربين الى السابع والعشرين من الشهر الحالي.هذا إلى جانب تأجيل توزيع المساعدات على العائلات المحتاجة، نظرا لما شاب لوائح الاسماء من أخطاء.

في الملف السوري، أعلنت منظمة الصحة العالمية، إرسال مساعدات طبية إلى شمال شرقي سوريا، وقالت المنظمة إن شِحنة مساعدات طبية تزن عشرين طناً لمواجهة فيروس كورونا، وصلت إلى القامشلي في ريف الحسكة.

رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، كانت قد انتقدت منظمة الصحة العالمية واتهمتها بالتقصير في دعم مناطق شمال وشرق سوريا طبياً لمجابهة فيروس كورونا، وممارسة الازدواجية، بحجة أنّها تتعامل مع الحكومات فقط.

إلى ذلك سجلت الولايات المتحدة الثلاثاء نسبة الوفيات اليومية العليا في العالم، وعلى الرغم من ذلك، يسعى البيت الأبيض لوضع استراتيجية لإعادة فتح المؤسسات تدريجيا بهدف انعاش الاقتصاد. وقالت دراسة لجامعة هارفرد إنه من الممكن أن تستمر إجراءات الحجر الصحي على فترات متباعدة حتى عام 2022.