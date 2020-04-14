تراجع معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير في فلسطين بسبب كورونا

ناقش برنامج "سوا عالهوا" مع الزميلة رائدة حمره اليوم الثلاثاء عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

حيث تابع البرنامج تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، بعد إعلانه عن تراجع معدل النمو الاقتصادي بشكل كبير خلال الفترة القادمة، ومطالبات السلطة من إسرائيل تنظيم عودة العمال الفلسطينين إلى مناطقهم.

ومن قطاع غزة، تابع البرنامج يواصل مئات من العالقين الفلسطينيين في مصر دخول قطاع غزة عبر معبر رفح في ثاني أيام المهلة التي تنتهي الخميس المقبل، وقد استقبلت السلطات الصحية والأمنية في القطاع الاثنين الدفعة الأولى من العائدين.

في إسرائيل يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض مباحثات اللحظات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. وقد أعلن الطرفان تقدما كبيرا بهذا الشأن فور انتهاء اجتماع زعيمي الحزبين بني غانتس ونتنياهو، وقد استمر الإجتماع إلى ما بعد منتصف ليل الاثنين.

وعرض "سوا عالهوا" تقريراً حول أوضاع العاملين في المنطقة بعد وباء فيروس كورونا، حيث تضع أزمة الفيروس المستجد، المواطن العربي تحت أعباء اقتصادية، قد لا تتمكن عائلات كثيرة من تحملها، لا سيما وأن منظمة العمل الدولية، سبق وأن حذرت من ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في العالم بنحو خمسة وعشرين مليون شخص، أي أكثر مما سبّبته الأزمة المالية العالمية ما بين عامي 2008-2009، والتي أدت حينها، إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار إثنين وعشرين مليون شخص.

وفي الأردن أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام أمجد العضايلة الإثنين إن الحكومة تدرس إمكانية تعديل إجراءات حظر التجول والسماح باستئناف النشاط الاقتصادي والإنتاجي في العديد من محافظات المملكة التي لم تسجل فيها إصابات بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت وزيرة السياحة والآثار مجد شويكة أن المطاعم ستقدم خدمة التوصيل من العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً

في لبنان، انتهت المرحلة الاولى من رحلات العائدين، بوصول طائرة بعد منتصف الليلة الماضية من لندن، فيما تأجلت عملية توزيع المساعدات للعائلات المحتاجة والمتضررة من ازمة كورونا التي كانت مقررة اليوم، بسبب الحاجة لتدقيق اللوائح بحسب وزارة الشؤون الاجتماعية.

وعلى صعيد متصل أفاد مرصد حقوق الأشخاص المعوقين بأنه تلقى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب شكاوى متعددة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، لاستثناء كثيرين منهم من لوائح المساعدات الاجتماعية، التي أقرها مجلس الوزراء.

أما في الشأن السوري لا يزال التوتر سيدَ الموقف على طريق الـ M4 “حلب - اللاذقية” الدولي، من جهة قرية ترنبة شرق مدينة إدلب، فيما يخيم القلق بين “هيئة تحرير الشام” من جهة، وفصائل “الجبهة الوطنية” وفيلق الشام من جهة أُخرى، بعد تسجيل حالات اعتقال جديدة من حواجز كلا الطرفين في منطقة الفوعة ومناطق أُخرى في محافظة إدلب، بالتزامن مع استنفار عسكري لحواجز الفصائل في المنطقة.