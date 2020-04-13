الأردن تعطيل عمل الدوائر الرسمية حتى نهاية الشهر الجاري

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميل عادل الدسوقي اليوم الاثنين عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد وبعض الملفات الأخرى المهمة في المنطقة.

تابع البرنامج مع المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك تفاصيل بدء عودة الفلسطينيين الراغبين في العودة الى قطاع غزة من القاهرة بعد اتفاق بين السفارة الفلسطينية والسلطات المصرية يقضي فتح معبر رفح ابتداءً من اليوم وحتى الخميس المقبل

على صعيد آخر، نفت حركة حماس قرب التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، وكانت مصادر مطلعة على دور الوساطة المصرية في صفقة تبادل أسرى جديدة، قد أفادت بأن الجانب الإسرائيلي أبدى استعدادا لاتخاذ خطوات إيجابية لإبرام الصفقة.

في إسرائيل فرضت السلطات إجراءات عزل عامة على المناطق التي يقطنها غالبية من اليهود المتشددين في القدس الأحد، في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لكنها وافقت على إغلاق أجزاء من المدينة عقب اجتماع وزاري استمر حتى وقت متأخر من الليلة الماضية.

سياسيا، رفض الرئيس الإسرئيلي رؤوفين ريفلين طلبَ زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، تمديد المهلة القانونية لتشكيل الحكومة أسبوعين إضافيين، قبل نهاية المهلة الحالية التي تمتد حتى منتصف الليلة.فيما دعا رؤساء أحزاب اليمين رئيسَ الدولة إلى تفويض بنيامين نتانياهو تشكيل الحكومة المقبلة، في حين رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا نهائيا التماسا يطلب منع من وُجهت إليه اتهامات جنائية بتشكيل حكومة.

ومن الأردن قررت الحكومة الأردنية الأحد تمديد تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية الشهر الجاري، في إطار جهودها لاحتواء فيروس كورونا المستجدّ.

على صعيد آخر ناقش سوا على الهوا القلق على مناخ حرية الرأي والتعبير في الأردن بعد أن أفرجت السلطات عن مدير قناة رؤيا الفضائية فارس الصايغ ومدير الأخبار في القناة محمد الخالدي، بعد يومين من توقيفهما على خلفية عرض تقرير إخباري يسلط الضوء على أثار حظر التجول على عمال المياومة.

في لبنان تستكمل السلطات اليوم المرحلة الاولى من نقل المغتربين العائدين، بوصول أربع طائرات من جدة، باريس، الغابون ولندن، على ان يخضع الركاب للإجراءات الطبية ذاتها، باستثناء القادمين من العاصمة البريطانية.

وزير الخارجية ناصيف حِتـّي أشار إلى إمكانية تأخير عودة المغتربين المقررة الاسبوع المقبل أو تخفيض عدد الرحلات من دون استثناء اي دولة، لكنه اكد صعوبة إعادة عشرين ألفَ مغترب في أسبوع واحد.

في غضون ذلك حذر نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بَحْصَلي، من تفاقم مشكلة استيراد المواد الغذائية، بسبب قرار بعض الدول تقليلَ نسبة التصدير لتغطية حاجاتها المحلية، وتبعات قرار التعبئة.

في الملف السوري بدأ آلاف النازحين السوريين العودة إلى ديارهم في محافظة إدلب التي مزقتها الحرب على الرغم من خطر تجدد القتال، خوفا من تفشي فيروس كورونا في مخيمات اللاجئين المكتظة قرب الحدود التركية.

مليون شخص تقريبا نزحوا من إدلب وريفها في شمال غرب البلاد خلال الاثني عشر شهرا الماضية بعد أن كثفت قوات النظام السوري، مدعومة من روسيا، الحملة لاستعادة السيطرة على آخر معقل لمقاتلي المعارضة.

واستضاف البرنامج الشابة اللبنانية مارسيل صليبا التي قامت بأداء أغنية خاصة بفايروس كورونا، الأغنية لاقت استحسان متابعي مارسيل صليبا وعدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان ودول عربية أخرى.