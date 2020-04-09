ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة آنا عبد المسيح اليوم الأربعاء عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم، ليرتفع عدد المتعافين في الأراضي الفلسطينية الى اثنين واربعين ، من بينهم ست حالات في قطاع غزة.

سياسياً أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضَ مساعي ضم أراضي الضفة الغربية أو أي جزء منها، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص سياسة الضم والحديث المتكرر عن قرب تنفيذها.

أما في قطاع غزة تابعنا تداعيات إعلان مدير الطب الوقائي في القطاع مجدي ضهير، توقف إجراءات فحص عينات فيروس كورونا، بعد نفاد الأدوات الخاصة بالفحص.

وفي إسرائيل أعلنت السلطات ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من تسعة آلاف ومئتين وثمان واربعين حالة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي خمس وستون منها، في وقت بدأت فيه السلطات الإسرائيلية تشديد قيود السفر خلال عطلة عيد الفصح والتي تستمر حتى الجمعة المقبل.

وعلى الصعيد السياسي دعت اسرائيل إلى استئناف فوري للمحادثات غير المباشرة مع قادة حماس في غزة بشأن إعادة اثنين من المدنيين الإسرائيليين ورفات جنديين، وذلك في اعقاب اعلان حماس استعدادها للمضي قدما في هذه المسألة.

والتقى برنامج سوا ع الهوا رئيس جمعية المهندسين الوراثيين الأردنيين رمزي فودة بعد إعلان الجمعية تجربة أول شريحة فحص أردنية لاكتشاف الاصابة بفيروس كورونا، وقالت إن هذا الاكتشاف هو الأول على مستوى المنطقة كاملاً. وقال فودة لسوا إن الشريحة التي تحمل اسم jo cov19 التي تشرف عليها مديرية المختبرات المركزية، تختصر مدة الفحص إلى الربع، مع إظهار نتائج دقيقة.

وتابع البرنامج إعلان وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن، عن سبعة ًمن الركاب الذين وصلوا إلى بيروت الثلاثاء على متن ​طائرة قادمة من ​مدريد، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وعلم راديو سوا أن هؤلاء المصابين بالإضافة إلى أربعة مصابين عادوا من فرنسا، نـُقلوا جميعا إلى مستشفى الحريري.

وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة أن حصيلة المصابين المسجلة في البلاد بفيروس كورونا، بلغت حتى مساء الثلاثاء بلغت تسع عشرة إصابة، تعافت ثلاث منها فيما توفيت اثنتان.

على صعيد آخر ،، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، التقريرَ الذي قدمه الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، بشأن هجمات على منشآت مدنية في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وقالت إنه مخيب للآمال.