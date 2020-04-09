سوا عالهوا

شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم

09 أبريل 2020
شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم
شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة آنا عبد المسيح اليوم الأربعاء عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم، ليرتفع عدد المتعافين في الأراضي الفلسطينية الى اثنين واربعين ، من بينهم ست حالات في قطاع غزة.

 سياسياً أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضَ مساعي ضم أراضي الضفة الغربية أو أي جزء منها، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص سياسة الضم والحديث المتكرر عن قرب تنفيذها.

أما في قطاع غزة تابعنا تداعيات إعلان مدير الطب الوقائي  في القطاع مجدي ضهير، توقف إجراءات فحص عينات فيروس كورونا، بعد نفاد الأدوات الخاصة بالفحص.

وفي إسرائيل أعلنت السلطات ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من تسعة آلاف ومئتين وثمان واربعين حالة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي خمس وستون منها، في وقت بدأت فيه السلطات الإسرائيلية تشديد قيود السفر خلال عطلة عيد الفصح والتي تستمر حتى الجمعة المقبل.

وعلى الصعيد السياسي دعت  اسرائيل إلى استئناف فوري للمحادثات غير المباشرة مع قادة حماس في غزة  بشأن إعادة اثنين من المدنيين الإسرائيليين ورفات جنديين، وذلك في اعقاب اعلان حماس استعدادها للمضي قدما في هذه المسألة.

والتقى برنامج سوا ع الهوا رئيس جمعية المهندسين الوراثيين الأردنيين رمزي فودة  بعد إعلان الجمعية تجربة أول شريحة فحص أردنية لاكتشاف الاصابة بفيروس كورونا، وقالت إن هذا الاكتشاف هو الأول على مستوى المنطقة كاملاً. وقال فودة لسوا إن الشريحة التي تحمل اسم jo cov19  التي تشرف عليها مديرية المختبرات المركزية، تختصر مدة الفحص إلى الربع، مع إظهار نتائج دقيقة.   

وتابع البرنامج إعلان  وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن، عن سبعة ًمن الركاب الذين وصلوا إلى بيروت الثلاثاء على متن ​طائرة قادمة من ​مدريد، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وعلم راديو سوا أن هؤلاء المصابين بالإضافة إلى أربعة مصابين عادوا من فرنسا، نـُقلوا جميعا إلى مستشفى الحريري.

وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة  أن حصيلة المصابين المسجلة في البلاد بفيروس كورونا، بلغت حتى مساء الثلاثاء بلغت تسع عشرة إصابة، تعافت ثلاث منها فيما توفيت اثنتان.

على صعيد آخر ،، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، التقريرَ الذي قدمه الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، بشأن هجمات على منشآت مدنية في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وقالت إنه مخيب للآمال.

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شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم

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سوا عالهوا

الحكومة الأردنية قد تضطر إلى فرض حظر تجول شامل مرة أخرى

09 أبريل 2020
عناصر من الجيش الأردني
عناصر من الجيش الأردني

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميل عادل الدسوقي عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة حيث استمر استقبال المغتربين العائدين إلى لبنان، وقالت الحكومة إن مَن وصلوا جميعا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة.

والتقى برنامج سوا ع الهوا أحد المغتربين العائدين من ساحل العاج والذي قال إنه وقّع ومائة وأربعة عائدين على نفس الرحلة على أربعة تعهدات من الحكومة للالتزام بتعليمات الحجر الصحي.

في الأردن تابع البرنامج إعلان الحكومة الأردنية  أنها قد تضطر إلى فرض حظر تجول شامل مرة أخرى بسبب المخالفات من جانب المواطنين للقيود التي فرضتها الدولة

من قطاع عزة  اطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداء استغاثة لتوفير لوازم الفحص المخبري لفيروس كورونا التي أوشكت على النفاد. فيما أشادت الحكومة الفلسطينية بالجهد الشعبي لمساندة لأجهزة الدولة في تنفيذ الإجراءات، والتدابير الاحترازية، والكوادر الطبية والتمريضية لمواجهة فيروس كورونا،

وتحدث البرنامج  عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاقا عاما على مستوى البلاد يبدأ من اليوم الثلاثاء وينتهي الجمعة المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفصح.

وعلى الصعيد السياسي قالت مصادر إسرائيلية إن المفاوضات الائتلافية توقفت مساء الاثنين، بسبب الخلاف على تشكيل لجنة قضائية.

واستضاف البرنامج مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان فضل عبد الغني للحديث عن تحذيرات المنظمات الحقوقية  من تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون السورية المزدحمة، بسبب مماطلة النظام في إطلاق سراح السجناء.

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الحكومة الأردنية قد تضطر إلى فرض حظر تجول شامل مرة أخرى