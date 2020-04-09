الحكومة الأردنية قد تضطر إلى فرض حظر تجول شامل مرة أخرى

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميل عادل الدسوقي عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة حيث استمر استقبال المغتربين العائدين إلى لبنان، وقالت الحكومة إن مَن وصلوا جميعا لم تظهر عليهم أعراض الإصابة.

والتقى برنامج سوا ع الهوا أحد المغتربين العائدين من ساحل العاج والذي قال إنه وقّع ومائة وأربعة عائدين على نفس الرحلة على أربعة تعهدات من الحكومة للالتزام بتعليمات الحجر الصحي.

في الأردن تابع البرنامج إعلان الحكومة الأردنية أنها قد تضطر إلى فرض حظر تجول شامل مرة أخرى بسبب المخالفات من جانب المواطنين للقيود التي فرضتها الدولة

من قطاع عزة اطلقت وزارة الصحة في قطاع غزة نداء استغاثة لتوفير لوازم الفحص المخبري لفيروس كورونا التي أوشكت على النفاد. فيما أشادت الحكومة الفلسطينية بالجهد الشعبي لمساندة لأجهزة الدولة في تنفيذ الإجراءات، والتدابير الاحترازية، والكوادر الطبية والتمريضية لمواجهة فيروس كورونا،

وتحدث البرنامج عن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إغلاقا عاما على مستوى البلاد يبدأ من اليوم الثلاثاء وينتهي الجمعة المقبل، للحد من تفشي فيروس كورونا خلال عطلة عيد الفصح.

وعلى الصعيد السياسي قالت مصادر إسرائيلية إن المفاوضات الائتلافية توقفت مساء الاثنين، بسبب الخلاف على تشكيل لجنة قضائية.

واستضاف البرنامج مدير الشبكة السورية لحقوق الانسان فضل عبد الغني للحديث عن تحذيرات المنظمات الحقوقية من تفشي فيروس كورونا المستجد في السجون السورية المزدحمة، بسبب مماطلة النظام في إطلاق سراح السجناء.