سوا عالهوا

إسرائيل تستلم أجهزة فحص وعشرات الآلاف من المعدات الوقائية من كوريا الجنوبية

09 أبريل 2020
تتسابق المختبرات وشركات الأدوية على تطوير عقار أو لقاح ضد كوفيد-19
تتسابق المختبرات وشركات الأدوية على تطوير عقار أو لقاح ضد كوفيد-19

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة آنا عبد المسيح اليوم الخميس عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة حيث تعتزم الحكومة الأردنية فرض حظر تجول شامل لمدة ثمان وأربعين ساعة، يبدأ منتصف هذه الليلة ويمتد حتى منتصف ليلة السبت المقبل. يأتي ذلك بعد إصدار رئيس الحكومة وزير الدفاع عمر الرزاز، الأربعاء، أمرَ الدفاع السادس.

وتابعنا من إسرائيل أخر جهود السلطات هناك لمواجهة الوباء بعد إعلانها عن تسلم أجهزةَ فحص وعشرات الآلاف من المعدات الوقائية من كوريا الجنوبية، فيما وقعت الحكومة صفقة مع شركة صينية لشراء معدات تتيح تنفيذ عشرة آلاف اختبار يوميا.

وفي الأراضي الفلسطينية  قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن مخصصات الأسر الفقيرة ستُصرف الثلاثاء المقبل، فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إمعان الأجهزة الصحية في اتّباع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وعرض البرنامج تقريراً حول الجدل الذي يثار هذه الأيام حول رواتب اللاعبين ورواتب الأطباء الموكلة اليهم هذه مهمة انقاذ البشرية من وباء كوفيد -19 و لماذا ينصب الاهتمام على كرة القدم ولاعبيها بينما لا يحظى العلماء بقدر مماثل من ذلك الاهتمام؟

ومن لبنان استضاف سوا ع الهوا جاد حيدر المستشار الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني  حول آلية توزيع الوزارة  لمساعدة على العائلات الاكثرَ فقرا، في وقت حذرت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من "جوع" يتهدد سكان لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

في الملف السوري حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة عام 2017.

وقال فريق التحقيق التابع للمنظمة إن هناك أسساً معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية السورية.

وهنا في الولايات المتحدة سُجلت لليوم الثاني على التوالي وفاة نحو ألفي شخص من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ ظهور الوباء. في وقت يقترب فيه عدد المصابين إلى نصف مليون مصاب.

وفي السباق إلى البيت الأبيض عرض سوا ع الهوا تقريراً حول إنهاء السناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، حملته الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ليمهد الطريق أمام جو بايدن، ليصبح المرشح المحتمل الأقوى للحزب الديمقراطي.

تضمين
استمع
إسرائيل تستلم أجهزة فحص وعشرات الآلاف من المعدات الوقائية من كوريا الجنوبية

قصص مشابهة

سوا عالهوا

شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم

09 أبريل 2020
شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم
شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة آنا عبد المسيح اليوم الأربعاء عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة حيث أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم، ليرتفع عدد المتعافين في الأراضي الفلسطينية الى اثنين واربعين ، من بينهم ست حالات في قطاع غزة.

 سياسياً أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضَ مساعي ضم أراضي الضفة الغربية أو أي جزء منها، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص سياسة الضم والحديث المتكرر عن قرب تنفيذها.

أما في قطاع غزة تابعنا تداعيات إعلان مدير الطب الوقائي  في القطاع مجدي ضهير، توقف إجراءات فحص عينات فيروس كورونا، بعد نفاد الأدوات الخاصة بالفحص.

وفي إسرائيل أعلنت السلطات ارتفاع عدد المصابين إلى أكثر من تسعة آلاف ومئتين وثمان واربعين حالة مؤكدة بفيروس كورونا، توفي خمس وستون منها، في وقت بدأت فيه السلطات الإسرائيلية تشديد قيود السفر خلال عطلة عيد الفصح والتي تستمر حتى الجمعة المقبل.

وعلى الصعيد السياسي دعت  اسرائيل إلى استئناف فوري للمحادثات غير المباشرة مع قادة حماس في غزة  بشأن إعادة اثنين من المدنيين الإسرائيليين ورفات جنديين، وذلك في اعقاب اعلان حماس استعدادها للمضي قدما في هذه المسألة.

والتقى برنامج سوا ع الهوا رئيس جمعية المهندسين الوراثيين الأردنيين رمزي فودة  بعد إعلان الجمعية تجربة أول شريحة فحص أردنية لاكتشاف الاصابة بفيروس كورونا، وقالت إن هذا الاكتشاف هو الأول على مستوى المنطقة كاملاً. وقال فودة لسوا إن الشريحة التي تحمل اسم jo cov19  التي تشرف عليها مديرية المختبرات المركزية، تختصر مدة الفحص إلى الربع، مع إظهار نتائج دقيقة.   

وتابع البرنامج إعلان  وزير الصحة العامة اللبناني حمد حسن، عن سبعة ًمن الركاب الذين وصلوا إلى بيروت الثلاثاء على متن ​طائرة قادمة من ​مدريد، ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وعلم راديو سوا أن هؤلاء المصابين بالإضافة إلى أربعة مصابين عادوا من فرنسا، نـُقلوا جميعا إلى مستشفى الحريري.

وفي سوريا أعلنت وزارة الصحة  أن حصيلة المصابين المسجلة في البلاد بفيروس كورونا، بلغت حتى مساء الثلاثاء بلغت تسع عشرة إصابة، تعافت ثلاث منها فيما توفيت اثنتان.

على صعيد آخر ،، انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية، التقريرَ الذي قدمه الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى مجلس الأمن، بشأن هجمات على منشآت مدنية في منطقة خفض التصعيد شمال غربي سوريا، وقالت إنه مخيب للآمال.

تضمين
استمع
شفاء ثماني عشرة حالة من مصابي فيروس كورونا في رام الله وبيت لحم