إسرائيل تستلم أجهزة فحص وعشرات الآلاف من المعدات الوقائية من كوريا الجنوبية

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة آنا عبد المسيح اليوم الخميس عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة حيث تعتزم الحكومة الأردنية فرض حظر تجول شامل لمدة ثمان وأربعين ساعة، يبدأ منتصف هذه الليلة ويمتد حتى منتصف ليلة السبت المقبل. يأتي ذلك بعد إصدار رئيس الحكومة وزير الدفاع عمر الرزاز، الأربعاء، أمرَ الدفاع السادس.

وتابعنا من إسرائيل أخر جهود السلطات هناك لمواجهة الوباء بعد إعلانها عن تسلم أجهزةَ فحص وعشرات الآلاف من المعدات الوقائية من كوريا الجنوبية، فيما وقعت الحكومة صفقة مع شركة صينية لشراء معدات تتيح تنفيذ عشرة آلاف اختبار يوميا.

وفي الأراضي الفلسطينية قال وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، إن مخصصات الأسر الفقيرة ستُصرف الثلاثاء المقبل، فيما أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إمعان الأجهزة الصحية في اتّباع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وعرض البرنامج تقريراً حول الجدل الذي يثار هذه الأيام حول رواتب اللاعبين ورواتب الأطباء الموكلة اليهم هذه مهمة انقاذ البشرية من وباء كوفيد -19 و لماذا ينصب الاهتمام على كرة القدم ولاعبيها بينما لا يحظى العلماء بقدر مماثل من ذلك الاهتمام؟

ومن لبنان استضاف سوا ع الهوا جاد حيدر المستشار الاعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني حول آلية توزيع الوزارة لمساعدة على العائلات الاكثرَ فقرا، في وقت حذرت فيه منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء من "جوع" يتهدد سكان لبنان بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد .

في الملف السوري حمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للمرة الأولى النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيميائية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة عام 2017.

وقال فريق التحقيق التابع للمنظمة إن هناك أسساً معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية السورية.

وهنا في الولايات المتحدة سُجلت لليوم الثاني على التوالي وفاة نحو ألفي شخص من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال أربع وعشرين ساعة، في أعلى حصيلة يومية في العالم منذ ظهور الوباء. في وقت يقترب فيه عدد المصابين إلى نصف مليون مصاب.

وفي السباق إلى البيت الأبيض عرض سوا ع الهوا تقريراً حول إنهاء السناتور الديمقراطي، بيرني ساندرز، حملته الانتخابية للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ليمهد الطريق أمام جو بايدن، ليصبح المرشح المحتمل الأقوى للحزب الديمقراطي.