سوا عالهوا

الأردن: إستخدام تقنيات جديدة للتأكد من الإلتزام بحظر التجول

06 أبريل 2020
تكمل الأردن الجمعة 14 يوما من حظر التجول
تكمل الأردن الجمعة 14 يوما من حظر التجول

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة رائدة حمرا يوم الأحد عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة من أهمها، إعلان الأردن ااستخدام تقنيات جديدة للتأكد من الالتزام بحظر التجول في عموم مدن المملكة، وتصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية حول إمكانية تطبيق الحظر الكامل على غرار الجمعة الماضية لضبط عدد الحالات المصابة بالفايروس.

ومن الأراضي الفلسطينية تابع سوا ع الهوا الخطوات التي ستتخذها الحكومة الفلسطينية مع تمديد حالة الطوارئ و عودة أكثر من 45 ألف عامل فلسطيني في اسرائيل الى الضفة الغربية، وتحذيرات الحكومة من صعوبة المرحلة القادمة في تفشي الفايروس.

وفي قطاع غزة نقل مراسل سوا في قطاع غزة الحالة العامة في القطاع بعد تحذيرات وزارة الصحة من فقدان القدرة على فحص فيروس كورونا خلال أيام.

واستضاف البرنامج من إسرائيل المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية زاهي سعيد للحديث حقيقة قدرة استيعاب المختبراتِ التي تُجري فحوصاتِ كورونا ً على التحكم في العدد الكبير من الفحوصات بسبب نقص المواد اللازمة و تشديد شروط إجراء الفحوصات.

ومن لبنان تابعنا تفاصيل استعداد الاجهزة المعنية لاستقبال اربع طائرات تقل مغتربين عائدين من نيجيريا وساحل العاج والسعودية وابو ظبي ابتداء من ظهر اليوم، وسْط اجراءات صحية صارمة.

واستعرض البرنامج من خلال تقرير تشابه أحداث الفيلم الأمريكي "كونتيجين" الذي عُرض عام 2011 مع الواقع الذي يعيشه العالم اليوم مع تفشي فيروس كورونا، وطرح التقرير سؤالاً راود من تابعوا الفيلم حول عدم اهتمام العالم بالفيروس مبكراً.

وتحدث  البرنامج عن إعلان مجلس مدينة صيدنايا في ريف دمشق، الدخول في حجر صحي ذاتي من خلال إغلاق مداخل المدينة كافة، مع الإبقاء على مدخل واحد هو مدخل المستشفى، لتصبح صيدنايا ثالث مدينة يقرر النظام السوري فرضَ العزل الصحي فيها.

وعرض سوا ع الهوا تقريراً حول تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب  من أنّ الولايات الكنحدة  تدخل حاليا "فترة ستكون مروّعة" مع "أرقام سيّئة جدا" في الخسائر البشريّة. وذلك وسط توقعات بوفاة أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة ما لم تشدد الاجراءات الوقائية.

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الأردن: إستخدام تقنيات جديدة للتأكد من الإلتزام بحظر التجول

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سوا عالهوا

عودة أكثر من 45 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل إلى الضفة الغربية

06 أبريل 2020

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميل عادل الدسوقي عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة من أهمها:

توجيهات العاهل الأردني عبد الله الثاني بدراسة إمكانية التدرج في استئناف عمل القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المحلية عبر تصدير منتجات صناعية زاد عليها الطلب خارجيا، تزامناَ مع تأكيدات الحكومة الأردنية أنها  لم يتخذ أيّ قرار جديد بشأن استئناف عمل المؤسّسات الحكوميّة والخاصّة أو تمديد قرار تعطيلها، مع استمرار إغلاق المعابر الحدودية، الجوية والبرية والبحرية، أمام حركة الركاب مستمر حتى إشعار.

ومن الأراضي الفلسطينية تابع سوا ع الهوا ملف عودة أكثر من 45 ألف عامل فلسطيني في اسرائيل الى الضفة الغربية،

وتطرق البرنامج إلى تحذيرات وزارة الصحة  في قطاع غزة، من أن المستشفيات الحكومية في القطاع  تمر بمنعطف خطير جراء النقص الحاد في الموارد الصحية والفحوصات المخبرية لفيروس كورونا. ومطالبات الوزارة بتدخل دولي لإنقاذ الوضع الصحي في قطاع غزة لمواجهة الفيروس، تزامناً مع الافراج عن المئات من المحجور عليهم في مراكز الحجر الصحي في القطاع.

ورصد سوا ع الهوا التطورات الأخيرة في ملف كورونا في إسرائيل بعد تسجيل 193 إصابة جديدة بالفيروس، وتصريحات  عضو الكنيست عن حزب الليكود يواف كيش حول عدم تأييده لمشروع قانون بشأن التناوب على رئاسة الوزراء بين نتنياهو وغانس إذا لم يتم فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة بحسب تعبيره، هذه التصريحات التي تعطي مؤشرات تبدو أنها أول تصدع في كتلة أحزاب اليمين.

وفي لبنان بدأت السلطات هناك بإعادة رعاياها من الخارج بعد إغلاق مطاره في اطار خطة تعبئة عامة أعلنتها الحكومة قبل أسابيع في سياق مكافحة فيروس كورونا، كما تابع البرنامج اجتماعاً لمجموعة الدعم الدولية لأجل لبنان بدعوة من رئيس الجمهورية ميشيل عون في القصر الجمهوري بقصر بعبدا، وبحضور رئيس الحكومة حسان دياب لاطلاع أعضاء المجموعة على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية والصحية التي يمر بها البلاد.

وتابع البرنامج الأوضاع في سوريا بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كرونا المستجد الى 19 حالة، في وقت  قالت فيه تركيا  إنها ستحد من تحركات قواتها في مناطق العمليات بسوريا بسبب الفيروس مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة في تركيا.

وعرض سوا ع الهوا تقاريراً حول آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأميركية بعد أقض الفيروس حتى الآن مضاجعَ أكثر من ثلث مليون أميركي، وتسبب في وفاة ما يزيد على تسعة آلاف وستمئة آخرين.

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عودة أكثر من 45 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل إلى الضفة الغربية