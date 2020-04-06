الأردن: إستخدام تقنيات جديدة للتأكد من الإلتزام بحظر التجول

ناقش برنامج سوا ع الهوا مع الزميلة رائدة حمرا يوم الأحد عدداً من الملفات المتعلقة بفايروس كورونا المستجد في المنطقة من أهمها، إعلان الأردن ااستخدام تقنيات جديدة للتأكد من الالتزام بحظر التجول في عموم مدن المملكة، وتصريحات الناطق باسم الحكومة الأردنية حول إمكانية تطبيق الحظر الكامل على غرار الجمعة الماضية لضبط عدد الحالات المصابة بالفايروس.

ومن الأراضي الفلسطينية تابع سوا ع الهوا الخطوات التي ستتخذها الحكومة الفلسطينية مع تمديد حالة الطوارئ و عودة أكثر من 45 ألف عامل فلسطيني في اسرائيل الى الضفة الغربية، وتحذيرات الحكومة من صعوبة المرحلة القادمة في تفشي الفايروس.

وفي قطاع غزة نقل مراسل سوا في قطاع غزة الحالة العامة في القطاع بعد تحذيرات وزارة الصحة من فقدان القدرة على فحص فيروس كورونا خلال أيام.

واستضاف البرنامج من إسرائيل المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية زاهي سعيد للحديث حقيقة قدرة استيعاب المختبراتِ التي تُجري فحوصاتِ كورونا ً على التحكم في العدد الكبير من الفحوصات بسبب نقص المواد اللازمة و تشديد شروط إجراء الفحوصات.

ومن لبنان تابعنا تفاصيل استعداد الاجهزة المعنية لاستقبال اربع طائرات تقل مغتربين عائدين من نيجيريا وساحل العاج والسعودية وابو ظبي ابتداء من ظهر اليوم، وسْط اجراءات صحية صارمة.

واستعرض البرنامج من خلال تقرير تشابه أحداث الفيلم الأمريكي "كونتيجين" الذي عُرض عام 2011 مع الواقع الذي يعيشه العالم اليوم مع تفشي فيروس كورونا، وطرح التقرير سؤالاً راود من تابعوا الفيلم حول عدم اهتمام العالم بالفيروس مبكراً.

وتحدث البرنامج عن إعلان مجلس مدينة صيدنايا في ريف دمشق، الدخول في حجر صحي ذاتي من خلال إغلاق مداخل المدينة كافة، مع الإبقاء على مدخل واحد هو مدخل المستشفى، لتصبح صيدنايا ثالث مدينة يقرر النظام السوري فرضَ العزل الصحي فيها.

وعرض سوا ع الهوا تقريراً حول تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ الولايات الكنحدة تدخل حاليا "فترة ستكون مروّعة" مع "أرقام سيّئة جدا" في الخسائر البشريّة. وذلك وسط توقعات بوفاة أكثر من مليون شخص في الولايات المتحدة ما لم تشدد الاجراءات الوقائية.