في إسرائيل.. حالة تأهب في وزارة الصحة عقب إعلان إصابة الوزير

ناقش برنامج سوا ع الهوا ليوم الخميس مع رائدة حمره عدة ملفات من بينها:

الأردن يسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى مئتين وثمانية وسبعين إصابة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة يقول إن السلطات المصرية أبلغت السفارة الأردنية في القاهرة بوفاة مواطن أردني نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

في إسرائيل، حالة تأهب في وزارة الصحة عقب إعلان إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بالفيروس، والمتحدث باسم الصحة الإسرائيلية يقول لـ "سوا عالهوا" إن بلاده قلقة من تزايد الحالات الخطيرة لنقص أجهزة التنفس الصناعي

الحكومة الفلسطينية تحذر الموطنين من أيام صعبة للغاية بسبب تفشي الكورونا، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه يستنكر تصريحات إسرائيلية تتحدث عن ضم طبي إسرائيلي للضفة الغربية

مستشفيات لبنان تستعد لاستيعاب مصابين محتملين مع عودة المغتربين الاحد، ورصد خروقات في الشمال والجنوب كه خروج المواطنون إلى الشوارع والجيش يتدخل لتفريقهم.

الحكومة السورية تعزل مدينة في ريف دمشق بسبب الفيروس، بعد وفاة إمرأة واحتمال مخالطتها لعدد من الأشخاص.