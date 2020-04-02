سوا عالهوا

في إسرائيل.. حالة تأهب في وزارة الصحة عقب إعلان إصابة الوزير

02 أبريل 2020
وزير الصحة الإسرائيلية يعكوف ليتزمان
وزير الصحة الإسرائيلية يعكوف ليتزمان

ناقش برنامج سوا ع الهوا ليوم الخميس مع رائدة حمره عدة ملفات من بينها:

الأردن يسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الكلي إلى مئتين وثمانية وسبعين إصابة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة يقول إن السلطات المصرية أبلغت السفارة الأردنية في القاهرة بوفاة مواطن أردني نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

في إسرائيل، حالة تأهب في وزارة الصحة عقب إعلان إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بالفيروس، والمتحدث باسم الصحة الإسرائيلية يقول لـ "سوا عالهوا" إن بلاده قلقة من تزايد الحالات الخطيرة لنقص أجهزة التنفس الصناعي

الحكومة الفلسطينية تحذر الموطنين من أيام صعبة للغاية بسبب تفشي الكورونا، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه يستنكر تصريحات إسرائيلية تتحدث عن ضم طبي إسرائيلي للضفة الغربية

مستشفيات لبنان تستعد لاستيعاب مصابين محتملين مع عودة المغتربين الاحد، ورصد خروقات في الشمال والجنوب كه خروج المواطنون إلى الشوارع والجيش يتدخل لتفريقهم.

الحكومة السورية تعزل مدينة في ريف دمشق بسبب الفيروس، بعد وفاة إمرأة واحتمال مخالطتها لعدد من الأشخاص.

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في إسرائيل.. حالة تأهب في وزارة الصحة عقب إعلان إصابة الوزير

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سوا عالهوا

الحكومة اللبنانية تقرر وضع آلية لاستقبال المغتربين الراغبين بالعودة

01 أبريل 2020
مطار بيروت الدولي
مطار بيروت الدولي

الحكومة اللبنانية قررت وضع آلية لاستقبال المغتربين الراغبين بالعودة الى البلاد شريطة خضوعهم لفحص كورونا قبل التوجه الى مطار بيروت ومن المقرر ان تصدر الخطة بصيغتها النهائية الخميس المقبل 

في الاردن أعلنت الحكومة جملة من الإجراءات المشددة لأحكام إجراءات الحظر التي لم يلتزم بها بعض المواطنين وقد أعلنت اغلاقا كاملا للملكة الجمعة المقبل فيما اعلن وزير الصحة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا 

وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت كذلك تسجيل إصابات جديدة بالفيروس لأشخاص وصلوا عبر معبر رفح الحدودي فيما أكدت وكالة اونروا حاجة القطاع للمستلزمات الطبية واعلنت آلية جديدة لتوزيع المساعدات على العائلات المحتاجة.

في غضون ذلك أكدت الحكومة الفلسطينية في رام الله تسجيل 15 إصابة جديدة بالفيروس بالتزامن مع تشديد الإجراءات الوقائية في المناطق الاسرائيلية حيث ارتفعت الإصابات بشكل كبير

وفي ظل القلق الكبير الذي تسبب به انتشار فيروس كورونا تابع برنامج سوا ع الهوا الذي قدمته آنا عبدالمسيح حالة حقوق الانسان تحت الإجراءات الوقائية المشددة والقت الضوء على مجموعة من الاعتقادات الخاطئة بشأن سبل انتشار فيروس كورونا والطرق العلاجية.

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الحكومة اللبنانية تقرر وضع آلية لاستقبال المغتربين الراغبين بالعودة