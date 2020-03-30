ناقش برنامج سوا ع الهوا ليوم الأحد مع عادل الدسوقي عدة ملفات من بينها:

إعادة المغتربين العالقين إلى لبنان يثير جدلا واسعا ..وبري يهدد حكومة دياب.

الحكومة الأردنية تخلي الموجودين في الحجر الصحي بالبحر الميت وعمان ووزير الصحة الأردني سعد جابر يؤكد لسوا ع الهوا بقاء ما يقارب 200 شخص في الحجر لاختلاطهم بأشخاص ظهرت عليهم اعراض فيروس كورونا.

إلغاء مسيرات حاشدة في غزة كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع على امتداد الحدود مع إسرائيل لإحياء الذكرى السنوية الثانية لمسيرة العودة الكبرى خوفا من تفشي كورونا.

إصابة فلسطينيين، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

حكومة النظام السوري تحظر التنقل بين المحافظات والأرياف.