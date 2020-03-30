سوا عالهوا

إعادة المغتربين العالقين إلى لبنان يثير جدلا واسعا

30 مارس 2020
جواز سفر لبناني
| Source: Shutterstock

ناقش برنامج سوا ع الهوا ليوم الأحد مع عادل الدسوقي عدة ملفات من بينها:

إعادة المغتربين العالقين إلى لبنان يثير جدلا واسعا ..وبري يهدد حكومة دياب.

الحكومة الأردنية تخلي الموجودين في الحجر الصحي بالبحر الميت وعمان ووزير الصحة الأردني سعد جابر يؤكد لسوا ع الهوا بقاء ما يقارب 200 شخص في الحجر لاختلاطهم بأشخاص ظهرت عليهم اعراض فيروس كورونا.

إلغاء مسيرات حاشدة في غزة كان من المقرر إقامتها هذا الأسبوع على امتداد الحدود مع إسرائيل لإحياء الذكرى السنوية الثانية لمسيرة العودة الكبرى  خوفا من تفشي كورونا.

إصابة فلسطينيين، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

حكومة النظام السوري تحظر التنقل بين المحافظات والأرياف.

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إعادة المغتربين العالقين إلى لبنان يثير جدلا واسعا

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سوا عالهوا

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31 مارس 2020
نتنياهو يدخل الحجر الصحي
نتنياهو يدخل الحجر الصحي

ناقش برنامج سوا ع الهوا ليوم الثلاثاء مع آنا عبد المسيح عدة ملفات من بينها:

إصابات جديدة في الأراضي الفلسطينية ونتنياهو يدخل الحجر الصحي.

بيروت تؤكد وفاة مصاب جديد بفيروس والحكومة تناقش عودة المغتربين.

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البروفسو حسين جلوس، أستاذ محاضر في كلية الطب في جامعة بافيا في مقاطعة لومباردي الإيطالية يشاركنا شهادة حية ونصائحَ مهمة.

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إصابات جديدة في الأراضي الفلسطينية ونتنياهو يدخل الحجر الصحي