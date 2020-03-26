مبادرات للمساعدة والتخفيف من أعباء الأزمة الحالية

تناولت حلقة اليوم التي قدمتها أنا عبد المسيح، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الأردن من تخفيف لحظر التجول، وسماح للمتاجر بفتح أبوابها، وتصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز في هذا السياق.

وألقينا الضوء على العديد من المبادرات التي تستهدف المساعدة والتخفيف من أعباء الأزمة الحالية في ظل ظروف استثنائية ومن بينها مبادرة "مونتك لبيتك" التي أطلقها سامر الطرزي.

وتناول البرنامج أيضا جديد التطورات على صعيد مواجهة فيروس كورونا في لبنان وتعرفنا على إجراءات مهمة اتخذتها بلدية طرابلس من خلال لقاء مع رئيسها رياض يمق.

وتطرق البرنامج لتطورات الأوضاع فيما يتعلق بمواجهة كورونا في كل من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.