سوا عالهوا

مبادرات للمساعدة والتخفيف من أعباء الأزمة الحالية

26 مارس 2020
مبادرات شبابية
| Source: Shutterstock

تناولت حلقة اليوم التي قدمتها أنا عبد المسيح، الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الأردن من تخفيف لحظر التجول، وسماح للمتاجر بفتح أبوابها، وتصريحات رئيس الوزراء عمر الرزاز في هذا السياق.

وألقينا الضوء على العديد من المبادرات التي تستهدف المساعدة والتخفيف من أعباء الأزمة الحالية في ظل ظروف استثنائية ومن بينها مبادرة "مونتك لبيتك" التي أطلقها سامر الطرزي.

وتناول البرنامج أيضا جديد التطورات على صعيد مواجهة فيروس كورونا في لبنان وتعرفنا على إجراءات مهمة اتخذتها بلدية طرابلس من خلال لقاء مع رئيسها رياض يمق.  

وتطرق البرنامج لتطورات الأوضاع فيما يتعلق بمواجهة كورونا في كل من الأراضي الفلسطينية وإسرائيل.

تضمين
استمع
مبادرات للمساعدة والتخفيف من أعباء الأزمة الحالية

 

قصص مشابهة

سوا عالهوا

كورونا يدخل إلى سوريا

25 مارس 2020
طاقم الطبي خارج خيمة فحص COVID-19 في مركز مستشفى بروكلين في نيويورك
Medical staff talks outside a COVID-19 screening tent at the Brooklyn Hospital Center on March 20, 2020 in the Brooklyn borough of New York. (Photo by Angela Weiss / AFP)

حصد فيروس كورونا حتى صباح الإثنين أرواح أكثر من 14400 مصاب في أكثر من 171 بلدا ومنطقة ولا يزال العدد في تزايد مستمر عالميا وإقليميا إذ ارتفع عدد الإصابات في الأردن والأراضي الفلسطينية ودخل الفيروس إلى سوريا التي شددت إجراءاتها الوقائية اعتبارا من اليوم.

الحكومة الاردنية أكدت أن حظر التجول قد يمتد لأسبوعين فيما تحاول السلطات اللبنانية جاهدة إقناع المواطنين بالتزام بيوتهم واستخدمت في سبيل ذلك مروحيات ونشرت قوات الجيش في المدن الرئيسية، وفي سياق متصل أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عفوا عمن أمضى نصف مدة محكوميته بالقضايا الجنحية والجنائية مخافة انتشار فيروس كورونا في السجون، هذا فيما أعلنت الحكومة الاسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى اكثر من 1230 اصابة.

هذه المستجدات وغيرها تابعها عادل الدسوقي في حوار مع مراسلينا وعدد من المختصين.

تضمين
استمع
كورونا يدخل إلى سوريا