أخبار سوا

جدل محتدم حول حزمة إصلاحات شاملة لعمل الشرطة في الولايات المتحدة

09 يونيو 2020
من التظاهرات المطالبة بالعدالة لجورج فلويد ووقف عنف الشرطة في العاصمة الأميركية
من التظاهرات المطالبة بالعدالة لجورج فلويد ووقف عنف الشرطة في العاصمة الأميركية

إقترح الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي الاثنين، إصلاحا شاملا لعمل عناصر الشرطة في الولايات المتحدة، من خلال إصدار حزمة من القوانين وصفت بالجريئة، لكنها اصطدمت برفض قاطع من الرئيس دونالد ترامب.

تقرير عادل الدسوقي يلقي الضوء على الجدل المحتدم بشأن مقترحات الإصلاح وجهود تهدئة خواطر المحتجين.

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جدل محتدم حول حزمة إصلاحات شاملة لعمل الشرطة في الولايات المتحدة

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق

09 يونيو 2020
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف
صورة تعبيرية من تظاهرات سابقة في النجف

تصاعدت وتيرة التظاهرات بشكل واضح في الكثير من المحافظات الجنوبية، وسجلت محافظة النجف التي شهدت تظاهرات هي الأقوى والأعنف إصابات عديدة بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية.

وقال قائد شرطة النجف فائق الفتلاوي لمراسل الحرة أمس الاثنين أن القوات الأمنية أغلقت المنطقة الممتدة من جسر الإشتراكي وحتى مجسر جامعة الكوفة بعد مواجهات بين القوات الأمنية والمتظاهرين.

مصادر أشارت إلى أن القوات الأمنية اعتقلت العديد من الناشطين والمتظاهرين.

وامتدت التظاهرات المطالبة بإستقالة المحافظ لؤي الياسري طيلة الأيام الثلاثة المنصرمة.

ويقول المتظاهر أحمد من النجف أن تقصير المحافظ في آداء مهامه يقف وراء اندلاع التظاهرات.

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تصاعد وتيرة التظاهرات جنوبي العراق