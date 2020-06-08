منظمة الصحة العالمية تتراجع عن موقفها من ارتداء الكمامة

منذ بداية أزمة كورونا، أكدت منظمة الصحة العالمية أن ارتداء الكمامات غير ضروري إلا للمصابين بالفيروس ومن يتعاملون من المصابين.

لكن المنظمة غيّرت موقفها هذا، وشددت على وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

فما الذي دفع منظمة الصحة العالمية لتغيير موقفها؟ الإجابة في تقرير أريج البكار.