هل أنت مستعد لحقبة ما بعد كورونا نفسياً؟

الكل يستعد لمرحلة ما بعد كورونا، إذ ليس من السهل العودة ُ إلى الحياة الطبيعية كما ألِفناها.

كل شيء من حولنا وفينا تغير.. أجسادنا، تعاملاتنا، عاداتنا هواجسنا.. وحتى أفكارنا!

لذا.. علينا الاستعداد لتلك المرحلة،عمليا، جسديا، اقتصاديا.. وحتى نفسيا.

عن المشاكل النفسية التي طرأت على الكثيرين منا خلال هذه الفترة، نتابع تقرير نعيمة العامري.