الاحتجاجات تصل إلى أبواب البيت الأبيض

ناقشت حلقة الثلاثاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس مستجدات الاحتجاجات في الولايات المتحدة إثر مقتل الأميركي الأسود جورج فلويد وقد وصلت تلك المظاهرات الى أسوار البيت الأبيض ودفعت الرئيس دونالد ترامب إلى إصدار أوامر جديدة لكبح المحتجين.

وتابع سوا عالهوا تطورات خطة الضم الإسرائيلية وأبعاد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي الذي أمر الجيش بتكثيف الاستعدادات لتنفيذ خطة الضم، إلى جانب التحذير الإماراتي من أي خطوة لضم أراض فلسطينية.

هذا فيما سجل قطاع غزة 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا وقررت وزارة الأوقاف في القطاع فتح المساجد كافة اعتبارا من الأربعاء ومنع اقامة الاحتفالات والأنشطة العامة في دور العبادة.

وفي الاردن تابع البرنامج استعداد الحكومة لإعلان منهجيّة التعامل مع أزمة وباء كورونا، لفتح القطاعات وإعادة تشغيلها وفقاً لمؤشّرات الحالة الوبائيّة.

وفي الشأن اللبناني تبذل الحكومة جهودا متواصلة مع صندوق النقد الدولي بغية التوصل لاتفاق يساعد بيروت على الخروج من الأزمات المالية والاقتصادية الطاحنة.

واستعرضنا أحدث التطورات الميدانية في شمال شرق سوريا حيث تواصلت الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة ومجلس منبج العسكري التابع لـقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى.