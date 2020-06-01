فيروس أخطر من كوفيد-19 يهدد بزوال نصف البشرية

فيروس كوفيد- 19، الذي يعتقد خبراء أنه انتقل إلى البشر غبر الخفافيش في الصين، أودى بحياة اكثر من ثلاثمئة ألف شخص حول العالم حتى الآن!

الفيروس أصاب قرابة ستة ملايين شخص بعد ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في نهاية العام الماضي.

فهل يمكن أن يكون هناك فيروس أخطر من كوفيد19، يُهدد بزوال نصف البشرية؟

الاجابة في تقرير نعيمة العامري: