أخبار سوا

المتظاهرون يتجاهلون تحذيرات الرئيس الأميركي وفرض حظر للتجوال في بعض المدن

01 يونيو 2020
الكثيرون يرون أن أعمال العنف والتخريب تنسف قضية الاحتجاجات الأميركية
الكثيرون يرون أن أعمال العنف والتخريب تنسف قضية الاحتجاجات الأميركية

إستمرت الاحتجاجات في عدة مدن أميركية من جراء مقتل جورج فلويد الاميركي من أصول إفريقية علي يد شرطي في مينيسوتا الأميركية.

وفُرض حظر تجول في مدن أميركية كبرى إثر وقوع صدامات على خلفية العنف الممارس من قِبل الشرطة، وسط تجاهل المتظاهرين تحذيرات الرئيس الأميركي بأن حكومته ستضع حدا للاحتجاجات العنيفة.

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احتجاجات واشنطن تتواصل رغم فرض الحظر

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سوا عالهوا

البنك الدولي يحذر من زيادة الفقر في الأراضي الفلسطينية

01 يونيو 2020
البنك الدولي
البنك الدولي | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة اليوم الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي الاحتجاجات الواسعة التي وقعت في ساحة الشهداء وأمام منزل وزير الدفاع اللبناني وسْط بيروت، ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي التي وصفها الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة بأنها غير مشجعة حتى الان.

في الشأن الفلسطيني استعرض البرنامج دراسة جديدة للبنك الدولي حذرت من تضاعف عدد الأسر الفقيرة هذا العام في الضفّة الغربيّة وقطاع غزة بسبب وباء كوفيد-19.

اما في الاردن، فناقشنا مستجدات اصدار رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 وما اثار من ردود فعل غاضبة لدى العاملين في القطاع الخاص.

وختاما في سوريا، بحثنا قرار رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد.

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البنك الدولي يحذر من زيادة الفقر في الأراضي الفلسطينية