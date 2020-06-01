أخبار سوا

اقتطاعات جديدة من رواتب القطاع الخاص تثير جدل الشارع الاردني

01 يونيو 2020
ورقة ١٠ دنانير من العملة الأردنية
ورقة ١٠ دنانير من العملة الأردنية | Source: Shutterstock

تعديل على أمر الدفاع رقم 6، أصدره رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، يقضي بتخفيض أجور العمال في القطاع الخاص بنسبة تراوحت بين ثلاثين في المئة وستين في المئة، هذا التعديل رأته بعض الجهات أنه دفاع عن صاحب العمل، فيما يرى آخرون أنه للحد من تفاقم البطالة.

تقرير ممدوح أبو الغنم.

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اقتطاعات جديدة من رواتب القطاع الخاص تثير جدل الشارع الاردني

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سوا عالهوا

البنك الدولي يحذر من زيادة الفقر في الأراضي الفلسطينية

01 يونيو 2020
البنك الدولي
البنك الدولي | Source: Shutterstock

ناقشت حلقة اليوم الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي الاحتجاجات الواسعة التي وقعت في ساحة الشهداء وأمام منزل وزير الدفاع اللبناني وسْط بيروت، ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي التي وصفها الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة بأنها غير مشجعة حتى الان.

في الشأن الفلسطيني استعرض البرنامج دراسة جديدة للبنك الدولي حذرت من تضاعف عدد الأسر الفقيرة هذا العام في الضفّة الغربيّة وقطاع غزة بسبب وباء كوفيد-19.

اما في الاردن، فناقشنا مستجدات اصدار رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 وما اثار من ردود فعل غاضبة لدى العاملين في القطاع الخاص.

وختاما في سوريا، بحثنا قرار رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد.

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البنك الدولي يحذر من زيادة الفقر في الأراضي الفلسطينية