اقتطاعات جديدة من رواتب القطاع الخاص تثير جدل الشارع الاردني

ناقشت حلقة اليوم الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي الاحتجاجات الواسعة التي وقعت في ساحة الشهداء وأمام منزل وزير الدفاع اللبناني وسْط بيروت، ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي التي وصفها الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة بأنها غير مشجعة حتى الان.

في الشأن الفلسطيني استعرض البرنامج دراسة جديدة للبنك الدولي حذرت من تضاعف عدد الأسر الفقيرة هذا العام في الضفّة الغربيّة وقطاع غزة بسبب وباء كوفيد-19.

اما في الاردن، فناقشنا مستجدات اصدار رئيس الوزراء عمر الرزاز أمر الدفاع رقم 6 وما اثار من ردود فعل غاضبة لدى العاملين في القطاع الخاص.

وختاما في سوريا، بحثنا قرار رفع سعر استلام محصول القمح من الفلاحين للموسم الحالي من 225 ليرة إلى 400 ليرة للكيلو غرام الواحد.