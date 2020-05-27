وفيات كورونا تقترب من 100 الف في الولايات المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الثلاثاء تقديم اقتراح مضاد لخطة السلام الأميركية التي تدعم ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية بالتزامن مع تحركات القيادة الفلسطينية التي سلمت الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا رسالة تتضمن المطالبة بتشكيل ائتلاف دولي ضد تنفيذ خطة الضم.

في غضون ذلك وصلت طائرة تابعة لمجموعة الاتحاد الإماراتية للطيران إلى مطار إسرائيلي محمّلة بمساعدات طبية لدعم الفلسطينيين في التصدي لفيروس كورونا المستجد إلا أن رئيس الحكومة الفلسطينية ورغم ترحيبه بالمساعدات الدولية أكد أن حكومته لم تكن على علم بأمر هذه الشحنة وطالب بالتنسيق المسبق.

هذا وقد تحدثت وسائل إعلام مختلفة عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع الاسرائيلي بيني غانتس الى عمان لمناقشة خطة ضم غور الأردن وأجزاءمن الضفة الغربية، فيما وصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب الأربعاء للقاء المسؤولين الإسرائيليين وتأكد موقف برلين الرافض لخطةالضم وتحدث المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين عن موقف الأردن من الخطة وقال إن عمان لا تعترض على الخطة وهناك مرونة في الموقف بحسب تعبيره.

في لبنان، عقد رئيس الوزراء حسان دياب اجتماعا أمنيا الثلاثاء لمناقشة الإجراءات التي اتخذت بحق من تورطوا في تحطيم الواجهات والاعتداء على الأملاك العامة خلال المظاهرات التي وقعت في بيروت السبتَ الماضي.

في الملف السوري، تواصلت لليوم الثالث على التوالي الإحتجاجات المناوئة للنظام السوري في مدينة السويداء الجنوبية حيث شارك العشرات بمظاهرة أمام مبنى المحافظة الثلاثاء وجابوا شوارع المدينة وهم يرددون شعارات تطالب برحيل نظام الرئيس السوري بشار الأسد.