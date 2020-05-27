مرضى السكري يواجهون خطرا مضاعفا في مواجهة كورونا

مع بداية انتشار فيروس كورونا، حذر الأطباء والخبراء مرضى القلب والضغط والسكري من أن احتمالية وفاتهم من جراء الإصابة بالفيروس أكبرُ من غيرهم من الأشخاص.

لكنْ يبدو أن مرضى السكري هم الفئة الكبرى المعرضة للخطر، إذ أظهرت دراسة بريطانية أن ثلث الوفيات بفيروس كورونا كانت لأشخاص مصابين بهذا المرض.

فهل يضعف السكري قدرة الجسم على مقاومة الفيروس؟ وكيف يمكن لمرضى السكري حماية أنفسهم من الإصابة بهذا الفيروس القاتل؟

أريج البكار تحاول الإجابة في التقرير التالي.