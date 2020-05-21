أخبار سوا

100 يوم على حكومة حسان دياب.. ما الذي قدمته؟

21 مايو 2020
الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة الجديد حسان دياب
الرئيس اللبناني ميشال عون مع رئيس الحكومة الجديد حسان دياب

مر مئة يوم على نيل حكومة رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ثقة البرلمان، وسط أوضاع اقتصادية وسياسية متردين زادتها جائحة فيروس كورونا تعقيدا.

الزميلة نعيمة تتابع تقيين أداء الحكومة اللبنانية في التقرير التالي:

استمع
100 يوم على حكومة حسان دياب.. ما الذي قدمته؟

المزيد

سوا عالهوا

سعي روسي لممارسة دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية

21 مايو 2020
العلاقات الفلسطينية الأميركية
العلاقات الفلسطينية الأميركية | Source: Shutterstock

تناولت حلقة الخميس من سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمرا، ردود الفعل الدولية وخاصة الأمريكية على قرار السلطة الفلسطينية التحلل من أي اتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ردا على خطة ضم أراض من الضفة الغربية والموقف الفرنسي من القضية.

وفي إسرائيل، رصد البرنامج أنباء تحدثت عن سعي روسي لممارسة دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية وناقشنا مع المحلل وديع أبو نصار تطورات المواقف الاخيرة.

أما في الأردن فتابع البرنامج أنباء إصابة مواطن أردني برصاص الجيش الإسرائيلي فضلا عن فرض حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام تشهده المملكة ابتداءا من منتصف ليلة الخميس.

وتابع البرنامج في لبنان كلمة رئيس الوزراء بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته وتقريرا خاصا من بيروت عن أداء الحكومة والواقعة التي أثارت غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما هاجم جنديان طبيبا في أحد المستشفيات واستعرض تأكيد الرئيس ميشال عون أن أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان كثافة النزوح السوري والخسائر الناجمة عن إغلاق الحدود اللبنانية السورية.

وألقى البرنامج الضوء على دعوة الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات الإنسانية إلى منطقة شمال غربي سوريا لمدة عام اضافي وتابع تطورات الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية في ريف رأس العين بمحافظة الحسكة.

استمع
سعي روسي لممارسة دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية