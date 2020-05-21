الفاتيكان يعرب عن قلقه بسبب خطة الضم الاسرائيلية

تناولت حلقة الخميس من سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمرا، ردود الفعل الدولية وخاصة الأمريكية على قرار السلطة الفلسطينية التحلل من أي اتفاقات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية ردا على خطة ضم أراض من الضفة الغربية والموقف الفرنسي من القضية.

وفي إسرائيل، رصد البرنامج أنباء تحدثت عن سعي روسي لممارسة دور الوساطة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأميركية وناقشنا مع المحلل وديع أبو نصار تطورات المواقف الاخيرة.

أما في الأردن فتابع البرنامج أنباء إصابة مواطن أردني برصاص الجيش الإسرائيلي فضلا عن فرض حظر تجوّل شامل لمدّة ثلاثة أيّام تشهده المملكة ابتداءا من منتصف ليلة الخميس.

وتابع البرنامج في لبنان كلمة رئيس الوزراء بمناسبة مرور 100 يوم على تشكيل حكومته وتقريرا خاصا من بيروت عن أداء الحكومة والواقعة التي أثارت غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما هاجم جنديان طبيبا في أحد المستشفيات واستعرض تأكيد الرئيس ميشال عون أن أبرز أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان كثافة النزوح السوري والخسائر الناجمة عن إغلاق الحدود اللبنانية السورية.

وألقى البرنامج الضوء على دعوة الأمم المتحدة إلى اتخاذ قرار يسمح باستمرار مرور المساعدات الإنسانية إلى منطقة شمال غربي سوريا لمدة عام اضافي وتابع تطورات الحرائق التي نشبت في الأراضي الزراعية في ريف رأس العين بمحافظة الحسكة.