احتمالات لتدخل الجيش الأميركي في التعامل مع جائحة كورونا حتى عام 2021

سجّلت الولايات المتّحدة الأميركية ألفا وخمسمئة وتسعة وثلاثين وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ الثلاثاء، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد إلى نحو اثنين وتسعين ألفا بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

هذه الحصيلة تبلغ تقريبا ضعف حصيلة الإثنين، والتي كانت الدنيا منذ أسابيع في الولايا المتحدة.

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