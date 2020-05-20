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احتمالات لتدخل الجيش الأميركي في التعامل مع جائحة كورونا حتى عام 2021

20 مايو 2020
الجيش الأميركي
الجيش الأميركي | Source: Shutterstock

سجّلت الولايات المتّحدة الأميركية ألفا وخمسمئة وتسعة وثلاثين وفاة من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ الثلاثاء، ليصل إجماليّ الوفيّات الناجمة عن الفيروس في هذا البلد إلى نحو اثنين وتسعين ألفا بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

هذه الحصيلة تبلغ تقريبا ضعف حصيلة الإثنين، والتي كانت الدنيا منذ أسابيع في الولايا المتحدة.

المزيد في تقرير إنتصار يونس:

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احتمالات لتدخل الجيش الأميركي في التعامل مع جائحة كورونا حتى عام 2021

 

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مصطفى الكاظمي يعلن عن تشكيل لجنة تتولى وضع قائمة لضحايا الإحتجاجات

20 مايو 2020
التظاهرات في العراق
التظاهرات في العراق | Source: Shutterstock

خلّفت عمليات قمع الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب العراق منذ إنطلاقتها في تشرين الأول العام الماضي حتى آذار من العام خمسمئة وثلاثة وخمسين قتيلا عوضا عن آلاف الجرحى ومن أصبحوا من المعاقين فضلا عن عشرات آخرين من الذين تعرضوا للإختطاف والتغييب والإعتداء والترهيب لهم ولذويهم بشتى الطرق بحسب أرقام المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية والتي جاءت على لسان الناطق باسمها علي البياتي.

وفي الوقت الذي يؤكد فيه ناشطون ومتظاهرون ومنظمات حقوقية محلية واجنبية أن إحصاءات مفوضية حقوق الإنسان حول أعداد ضحايا التظاهرات أقل من الأعداد الواقعية، أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بيانا أعلن فيه ايعازه بتشكيل لجنة تتولى وضع قائمة دقيقة بأسماء الشهداء والجرحى والمعوقين من ضحايا الإحتجاجات، سواءٌ من المتظاهرين أو قوات الأمن.

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مصطفى الكاظمي يعلن عن تشكيل لجنة تتولى وضع قائمة لضحايا الإحتجاجات