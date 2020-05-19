الأردن يعزز العملية التعليمية في المناطق النائية ومخيمات اللاجئين

أعلن الأردن تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية اعتبارا من منتصف مارس الماضي ضمن إجراءات مشددة لمواجهة مرض فيروس كورونا، من بينها تعطيل العمل لمعظم مؤسسات القطاع العام طوال شهر رمضان.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية، سعت المملكة الى جانب منظمات المجتمع المدني ومواطنين عاديين الى دعم جهود التعلّيم عن بعد بما يضمن استمرارية العملية التعليمية ونجاعتها.

نعيمة العامري والمزيد من التفاصيل عن الحلول التي أوجدها الأردن لضمان استمرا تحصيل الطلبة للعلم: