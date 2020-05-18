هل يمكن لدول الخليج أن تطبع العلاقات مع إسرائيل من أجل مكافحة كورونا؟

بعد زيارته مقر هيئة الحشد الشعبي واجتماعه بقياداتها المثيرة للجدل، غرّد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن لا قلق على العراق بوجود حماته الغيارى، وربط اكتمال تشكيل حكومته بموقف سياسي موحد ومسؤول ومتفهم للتحديات، وبين انطلاق عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش، قائلا لتكون وقفتنا في ساحات النصر.

رئيس هيئة الحشد فالح الفيّاض وبحسب بيان رسمي طالب بدعم هيئته، مشيرا إلى أنه يتوسم في الكاظمي أن يحافظ على قوة ووحدة ومنعة هيئة الحشد الشعبي. وشدد الفياض على ضرورة أن يرقى منتسبو الحشد إلى مستوى طموح المرجعية، التي أعلنت الفصائل المنتمية لها انفصالها عن الحشد في وقت سابق ووضعت نفسها تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة بعيدا عن تحركات وتصريحات المليشيات الموالية لإيران .

وهنا رد الكاظمي على تسريبات تتحدث عن خلاف قد ينشب بينه وبين الحشد قد تفضي إلى حل الحشد، مؤكدا، استمرار الحشد، ويرى محللون سياسيون أن الكاظمي أراد من هذه الزيارة كسب إسنادٍ في خطوته المقبلة لمحاسبة قتلة المتظاهرين.

واليوم الاحد انطلقت عمليات أسود الجزيرة، لتفتيش صحراء الجزيرة شمالي محافظة الأنبار وجنوبي محافظة نينوى وغربي محافظة صلاح الدين وصولا إلى الحدود الدولية مع الجارة سوريا، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، لكن العملية انطلقت قبل إكتمال حكومته التي لاتزال الخلافات قائمة حول عددٍ من حقائبها .

قائمقام قضاء الرطبة عماد الدليمي وعلى الرغم من تأكيده وجود تسلل على نطاق ضيق لعناصر تنظيم داعش من الاراضي السورية ، إلا أنه لفت إلى عدم وجود تهديد حقيقي للمدن من قبل التنظيم ولفت محلل سياسي إلى ان هذه العمليات تأتي لأشغال المليشيات بمعارك تضع حدا لتغولهم على الدولة العراقية .

إعداد وتقديم عادل سلّوم.