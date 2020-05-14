أخبار سوا

الولايات المتحدة تنتج ملايين الحقن البلاستيكية تحضيراً للقاح كورونا

14 مايو 2020
الولايات المتحدة تنتج ملايين الحقن البلاستيكية
الولايات المتحدة تنتج ملايين الحقن البلاستيكية | Source: Shutterstock

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية منح عقد بقيمة مئة وثمانية وثلاثين مليون دولار لشركة تصنيع حقن للمساهمة في الإفراج السريع عن لقاح فيروس كورونا اعتبارا من الخريف المقبل.

الحكومة الاميركية منحت قبل ذلك عقودا مماثلة لإنتاج كمامات جراحية لثلاث شركات أميركية، وعقودا أخرى لإنتاج المسحات الأنفية.

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الولايات المتحدة تنتج ملايين الحقن البلاستيكية تحضيراً للقاح كورونا

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سوا عالهوا

هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟

14 مايو 2020
الملك الأردني عبدالله الثاني مجتمعا مع مسؤولين حكوميين عبر الفيديو
الملك الأردني عبدالله الثاني مجتمعا مع مسؤولين حكوميين عبر الفيديو

تناولت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها إنتصار يونس جديد المواقف الفلسطينية من الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الصدد والاجتماع المقرر السبت المقبل لبلورة موقف فلسطيني بهذا الخصوص.

وفي قطاع غزة تابعنا عودة العالقين الفلسطينيين من مصر عبر معبر رفح في آخر أيام المهلة الثلاثة وتصريحات حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وسلط البرنامج الضوء على أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية في الكنيست بعد زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل.

أما في لبنان فتناول البرنامج أولى جلسات التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بصورة رسمية بغية الحصول على دعم مالي للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتابعنا في الأردن تأثيرات وباء كورونا على الحالة الاقتصادية في ضوء تصريحات حكومية عن زيادة عدد الفقراء في المملكة واستبعاد صرف دعم الخبز للمستحقين هذا العام.

ورصد البرنامج تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة الميدانية منها في شمال حلب.

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هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟