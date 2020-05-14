أخبار سوا

المحكمة الدستورية تضع الحكومة الأردنية بين فكي كماشة

14 مايو 2020
مجلس النواب الأردني يناقش اتفاقية الغاز الإسرائيلي
مجلس النواب الأردني يناقش اتفاقية الغاز الإسرائيلي

المادة ثلاثة وثلاثون من الدستور الأردني كانت محور قرار للمحكمة الدستورية نشر في الجريدة الرسمية وأصبح نافذاً في المملكة.

أثار ذلك القرار جدلاً في الشارع الأردني من ناحية إقفال الباب أمام إصدار قانون يلغي اتفاقية استيراد الغاز الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، لكنه فتح أبواباً أخرى لاتفاقيات ومعاهدات دولية سبق أن وقعها الأردن، لكن كثيرين يقولون إن هذا يعني أن الاردن يطبق قوانين تخالف تلك الاتفاقيات على أرض الواقع.

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المحكمة الدستورية تضع الحكومة الأردنية بين فكي كماشة

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سوا عالهوا

هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟

14 مايو 2020
الملك الأردني عبدالله الثاني مجتمعا مع مسؤولين حكوميين عبر الفيديو
الملك الأردني عبدالله الثاني مجتمعا مع مسؤولين حكوميين عبر الفيديو

تناولت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها إنتصار يونس جديد المواقف الفلسطينية من الخطط الإسرائيلية بضم أجزاء من الضفة الغربية وتصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في هذا الصدد والاجتماع المقرر السبت المقبل لبلورة موقف فلسطيني بهذا الخصوص.

وفي قطاع غزة تابعنا عودة العالقين الفلسطينيين من مصر عبر معبر رفح في آخر أيام المهلة الثلاثة وتصريحات حركة حماس بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وسلط البرنامج الضوء على أداء الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين القانونية في الكنيست بعد زيارة خاطفة لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل.

أما في لبنان فتناول البرنامج أولى جلسات التفاوض بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بصورة رسمية بغية الحصول على دعم مالي للخروج من الأزمة الاقتصادية.

وتابعنا في الأردن تأثيرات وباء كورونا على الحالة الاقتصادية في ضوء تصريحات حكومية عن زيادة عدد الفقراء في المملكة واستبعاد صرف دعم الخبز للمستحقين هذا العام.

ورصد البرنامج تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة الميدانية منها في شمال حلب.

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هل يستطيع البرلمان الأردني إلغاء اتفاقية الغاز الإسرائيلي؟