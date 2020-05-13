أخبار سوا

كورونا تُعيد الحياة إلى أرشيف الرياضة

13 مايو 2020
الرياضة تحسن جودة النوم لكن تأثيرها ليس فوريا
الرياضة تحسن جودة النوم لكن تأثيرها ليس فوريا

تأجيل الأحداث الرياضية حول العالم، أثر بشكل مباشر على جميع متابعي الرياضة بمختلِف أنواعها وخاصة كرة القدم، وأدى إلى إرباك المتابعين والمنظمين حول موعد استئناف رياضاتهم المفضلة.

لم يتوقف ذلك الارباك عند مواعيد البطولات، بل وصل إلى الإعلام الرياضي الذي عاد إلى الأرشيف ليقدم مواداً رياضية لعلها تُرضي المتلقين.

المزيد

سوا عالهوا

بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل والفلسطينييون يستغيثون بأوروبا

13 مايو 2020
بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل
بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل

تناولت حلقة الأربعاء من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها رائدة حمره زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل والموضوعات التي يناقشها خلال زيارته خاصة ما يتعلق منها بخطة السلام الأميركية ومسألة ضم مستوطنات في الضفة الغربية.

هذا إلى جانب دعوة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية الإتحاد الأوروبي إلى ممارسة ضغوط اقتصادية حتى تعدل عن خططها بشأن ضم أراض من الضفة.

وسلط البرنامج الضوء على عودة المئات من العالقين الفلسطينيين في مصر إلى غزة من خلال معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي.

وتابعنا قرار الحكومة اللبنانية إغلاق معظم أنحاء البلاد مرة أخرى لأربعة أيام في مسعي لمنع موجة ثانية من انتشار عدوى فيروس كورونا إلى جانب مفاوضات لبنان الرسمية مع صندوق النقد الدولي.

وتناولت الحلقة إعلان الحكومة الأردنية فرض حظر شامل يوم عيد الفطر الأول والإجراءات الوقائية الجديدة التي تعتزم تطبيقها مع بدء عشرات الآلاف من طلبة الثانوية العامة الاختبار التجريبي عبر منصة "درسك".

واستعرض البرنامج تحذير المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري من أن استمرار روسيا في دعم الرئيس السوري بشار الأسد يعني الإخفاق في الحصول على الدعم الدولي لجهود إعادة الإعمار، والانهيار المتواصل لليرة السورية ووصولها إلى أدنى مستوىً في تاريخها أمام الدولار الأميركي، ما تسبب في ارتفاع هائل بأسعار المواد الغذائية.

استمع
بومبيو يبحث خطة السلام الأميركية في إسرائيل والفلسطينييون يستغيثون بأوروبا