مستشار الرئيس الأميركي أنتوني فاوتشي ومسؤولون أمريكيون في الحجر الصحي

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنه سيدخل في "حجر صحي معدل" بعد اختلاطه بأحد العاملين في البيت الأبيض الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء السبت ألفا وخمسمئة وثمان وستين حالة َ وفاةٍ من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى حوالي تسعة وسبعين استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

في التقرير التالي نرصد آخر مستجدات كورونا في الولايات المتحدة.