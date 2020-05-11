أخبار سوا

مستشار الرئيس الأميركي أنتوني فاوتشي ومسؤولون أمريكيون في الحجر الصحي

11 مايو 2020
مستشار الرئيس الأميركي أنتوني فاوتشي
مستشار الرئيس الأميركي أنتوني فاوتشي

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة  أنه سيدخل في "حجر صحي معدل" بعد اختلاطه بأحد العاملين في البيت الأبيض الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وسجّلت الولايات المتّحدة مساء السبت ألفا وخمسمئة وثمان وستين حالة َ وفاةٍ من جرّاء فيروس كورونا المستجدّ، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد وفيّات الجائحة في البلاد إلى حوالي تسعة وسبعين استناداً إلى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

في التقرير التالي نرصد آخر مستجدات كورونا في الولايات المتحدة.

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مستشار الرئيس الأميركي انتوني فاوتشي ومسؤولون أمريكيون في الحجر الصحي

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سوا عالهوا

العفو الدولية تتهم قوات الأسد بارتكاب جرائم حرب وداعش يتأهب

11 مايو 2020
عناصر من قوات الأسد
عناصر من قوات الأسد

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي تطورات انتشار فيروس كورونا، وادعاءات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سلطات خارجية بتزوير وثائق فحص المغتربين العائدين.

البرنامج ناقش أيضا آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية حيث هدمت جرافات إسرائيلية فجر الاثنين منزل المعتقل قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

فيما تسعى الحكومة الاسرائيلية لإنعاش الاقتصاد وقد أعادت فتح الحضانات ورياض الأطفال جزئيا في ظل تراجع حصيلة لإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وفي قطاع غزة، ناقشنا تداعيات مداهمة أجهزة حركة حماس منزل عضو لجنة الجبهة المركزية لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية في القطاع واختطاف أشقائه.

أما في الاردن فقد تابعنا إعلان الحكومة الأخير بشأن مكافحة فيروس كورونا و"حادثة سائق المفرق" التي فتحت عيون الحكومة لإتخاذ إجراءات صارمة على الحدود.

البرنامج استعرض أيضا تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم النظام السوري وحليفها الروسي بمهاجمة مرافق طبية وتعليمية في شمال غرب سوريا إضافة إلى مستجدات القتال بين قوات النظام السوري وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم "حراس الدين" المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية في شمال غرب البلاد، هذا فيما حذرت جهات مختلفة من إمكانية عودة تنظيم داعش من جديد في ظل انشغال حكومات المنطقة بالتصدي لفيروس كورونا.

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العفو الدولية تتهم قوات الاسد بارتكاب جرائم حرب وداعش يتأهب