كورونا يكبد الصحف الورقية مزيدًا من الخسائر

لم تكن الصحافة الورقية، قبل أزمة فيروس كورونا، تعيش أفضل أيامها مع تحول الكثير من القراء وكبريات المؤسسات الصحفية إلى الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

دخول الإعلام الرقمي على الطريق، كان ضربة أولى للصحف المكتوبة، لكنها قاتلت وحافظت على وجودها رغم الخسائر، فهل يمكن أن توجه أزمة فيروس كورونا الضربة القاضية لهذا القطاع؟

تقرير أريج البكار يسلط الضوء على مصير الصحافة الورقية ما بعد أزمة كورونا.