عودة بهاء الحريري تربك تيار المستقبل

أزمة جديدة يعيشها تيار المستقبل في لبنان، بعدما أثار بهاء الحريري زوبعة جديدة من خلال بيان هاجم فيه السياسات الحكومية َ السابقة.

بهاء الحريري قال إن السياسات المتعاقبة أوصلت لبنان وشعب لبنان إلى الأزمة الحالية، ليصطدم مع أنصار تيار المستقبل الذي يتزعمه أخوه سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق.

تقرير ممدوح أبو الغنم.