أخبار سوا

عودة بهاء الحريري تربك تيار المستقبل

11 مايو 2020
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري
رئيس تيار المستقبل سعد الحريري

أزمة جديدة يعيشها تيار المستقبل في لبنان، بعدما أثار بهاء الحريري زوبعة جديدة من خلال بيان هاجم فيه السياسات الحكومية َ السابقة.

بهاء الحريري قال إن السياسات المتعاقبة أوصلت لبنان وشعب لبنان إلى الأزمة الحالية، ليصطدم مع أنصار تيار المستقبل الذي يتزعمه أخوه سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق.

تقرير ممدوح أبو الغنم.

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عودة بهاء الحريري تربك تيار المستقبل

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سوا عالهوا

العفو الدولية تتهم قوات الأسد بارتكاب جرائم حرب وداعش يتأهب

11 مايو 2020
عناصر من قوات الأسد
عناصر من قوات الأسد

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي تطورات انتشار فيروس كورونا، وادعاءات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سلطات خارجية بتزوير وثائق فحص المغتربين العائدين.

البرنامج ناقش أيضا آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية حيث هدمت جرافات إسرائيلية فجر الاثنين منزل المعتقل قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

فيما تسعى الحكومة الاسرائيلية لإنعاش الاقتصاد وقد أعادت فتح الحضانات ورياض الأطفال جزئيا في ظل تراجع حصيلة لإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وفي قطاع غزة، ناقشنا تداعيات مداهمة أجهزة حركة حماس منزل عضو لجنة الجبهة المركزية لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية في القطاع واختطاف أشقائه.

أما في الاردن فقد تابعنا إعلان الحكومة الأخير بشأن مكافحة فيروس كورونا و"حادثة سائق المفرق" التي فتحت عيون الحكومة لإتخاذ إجراءات صارمة على الحدود.

البرنامج استعرض أيضا تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم النظام السوري وحليفها الروسي بمهاجمة مرافق طبية وتعليمية في شمال غرب سوريا إضافة إلى مستجدات القتال بين قوات النظام السوري وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم "حراس الدين" المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية في شمال غرب البلاد، هذا فيما حذرت جهات مختلفة من إمكانية عودة تنظيم داعش من جديد في ظل انشغال حكومات المنطقة بالتصدي لفيروس كورونا.

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العفو الدولية تتهم قوات الاسد بارتكاب جرائم حرب وداعش يتأهب