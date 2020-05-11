تحذيرات من عودة نشاط تنظيم داعش جراء أزمة كورونا

ناقشت حلقة الاثنين من برنامج سوا عالهوا التي قدمها عادل الدسوقي تطورات انتشار فيروس كورونا، وادعاءات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط سلطات خارجية بتزوير وثائق فحص المغتربين العائدين.

البرنامج ناقش أيضا آخر المستجدات السياسية في الأراضي الفلسطينية حيث هدمت جرافات إسرائيلية فجر الاثنين منزل المعتقل قسام البرغوثي في بلدة كوبر شمال غرب رام الله.

فيما تسعى الحكومة الاسرائيلية لإنعاش الاقتصاد وقد أعادت فتح الحضانات ورياض الأطفال جزئيا في ظل تراجع حصيلة لإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وفي قطاع غزة، ناقشنا تداعيات مداهمة أجهزة حركة حماس منزل عضو لجنة الجبهة المركزية لؤي المدهون مدير مكتب وزير التنمية في القطاع واختطاف أشقائه.

أما في الاردن فقد تابعنا إعلان الحكومة الأخير بشأن مكافحة فيروس كورونا و"حادثة سائق المفرق" التي فتحت عيون الحكومة لإتخاذ إجراءات صارمة على الحدود.

البرنامج استعرض أيضا تقرير منظمة العفو الدولية الذي اتهم النظام السوري وحليفها الروسي بمهاجمة مرافق طبية وتعليمية في شمال غرب سوريا إضافة إلى مستجدات القتال بين قوات النظام السوري وفصائل مقاتلة أبرزها تنظيم "حراس الدين" المدرج على قوائم الإرهاب الأميركية في شمال غرب البلاد، هذا فيما حذرت جهات مختلفة من إمكانية عودة تنظيم داعش من جديد في ظل انشغال حكومات المنطقة بالتصدي لفيروس كورونا.