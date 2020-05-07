تدابير العزل في غزة تُـضيف مئة ألف عامل إلى قائمة العاطلين عن العمل

يعيش قطاع غزة أوضاعـًا اقتصادية صعبة من جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ ثلاثة عشر عامًا، وجاءت أزمة وباء كورونا ليعيش القطاع حصارًا من نوع آخر.

أزمة أغلقت قطاعات كاملة في غزة وتسببت بفقدان الكثيرين لوظائفهم، فما هي أبرز القطاعات المتضررة جراء أزمة كورونا في القطاع؟

أريج البكار تحاول الإجابة في هذا التقرير.