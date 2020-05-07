الجدل يتزايد في الولايات المتحدة بشأن تخفيف القيود المفروضة لمواجهة كورونا وإعادة فتح البلاد

ناقشت حلقة الخميس من برنامج سوا عالهوا التي قدمتها انتصار يونس مطالبات لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لخطة الضم الاسرائيلية.

وتحدث برنامج سوا عالهوا في هذا السياق إلى نبيل شَعث مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، وقال شعت إن ما تقوم به الإدارة الأميركية ليس في مصلحة أحد.

وفي قطاع غزة، تابع البرنامج إعلان وزارة الداخلية في القطاع فتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة لتسهيل عودة دفعات جديدة من المواطنين العالقين في الخارج.

أما في الشأن الإسرائيلي فقد ناقشنا ابعاد موافقة المحكمة العليا على اتفاق رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو وخصمه السابق بيني غانتس المتعلق بتشكيل حكومة وحدة.

واستعرضنا مستجدات أزمة فيروس كورونا في الاردن الذي توقعت حكومته ارتفاعا اضافيا في عجز الموازنة بمقدار مليار دينار بسبب إجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وفي الشأن السوري تحدثنا عن تجديد الولايات المتّحدة رفضها التام للوجود الإيراني في سوريا بالاضافة الى تشديد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن انسحاب القوات الإيرانية لا ينبغي له أن يقتصر على جنوب غرب سوريا.

وتضمنت الحلقة تقارير عن مستجدات كورونا في الولايات، وتقريرا عن الأوضاع الإقتصادية الصعبة في قطاع غزة من جراء الحصار الإسرائيلي، وتقريرا عن تطوير معهد اسرائيلي لأجسام مضادة تهاجم فيروس كوفيد-19، وتقريرا عن تحديات دول المنطقة والعالم مع أزمة تفشي فيروس كورونا.