هل ستؤثر جائحة كورونا على الأمن الغذائي في بلدان المنطقة؟

ناقش برنامج سوا الليلة في حلقة الأربعاء السادس من أيار التي قدمها حمزة السعود، تصريحات السفير الأميركي في إسرائيل دايفد فريدمان عن استعداد الولايات المتحدة للاعتراف بضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية فور انتهاء اللجنة المعنية ترسيم خرائط الضم، وفي حال استجابة الجانب الإسرائيلي للشروط الأميركية ومنها وقف الاستيطان في المنطقة"ج" وبدء مفاوضات مع الجانب الفلسطيني. واستعرض البرنامج بالتحليل ما سيكون عليه الوضع في حال أصر الجانب الفلسطيني على رفضه الدخول بمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس الخطة الأميركية للسلام.

وعرض البرنامج نتائج اجتماع عقده الرئيس اللبناني ميشال عون مع رؤساء الكتل السياسية، ومواقف القوى التي شاركت وتلك التي قاطعت الاجتماع، وأبرز المآخذ التي تسجلها المعارضة على الخطة الإصلاحية التي طرحتها الحكومة.

وتوقف البرنامج عند الوضع الميداني في قطاع غزة بعد قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية في القطاع ردا على اطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل.

واستعرضت الحلقة الوضع الوبائي في دول المنطقة في ما يتصل بفيروس كورونا المستجد، واتجاهها للعودة الى الحياة الطبيعية، مثلما هو الحال في بعض دول العالم.