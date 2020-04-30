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فاوتشي: عقار "ريمدسفير" أظهر تأثيراً واضحاً للتعافي من كورونا

30 أبريل 2020
وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا
وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا | Source: Shutterstock

سجّلت الولايات المتّحدة حتى مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 2500 شخص من جرّاء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة تزيد قليلاً عن تلك المسجّلة الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

تقرير رائدة حمره يسلط الضوء على آخر التداعيات السياسية والاقتصادية للوباء العالمي.

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فاوتشي: عقار "ريمدسفير" أظهر تأثيراً واضحاً للتعافي من كورونا

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الدراما العراقية الرمضانية.. هل كانت على قدر التوقعات؟

30 أبريل 2020
الدراما العراقية الرمضانية
الدراما العراقية الرمضانية | Source: Shutterstock

شهد رمضان هذا العام حضورا جيدا للأعمال الدرامية على الشاشات التلفزيونية المختلفة.

ومع تعدد شاشات العرض والأعمال التي قدمها فنانون مختلفون، عاد الحديث مجددا وكالعادة حول مستوى ما قدم ويُقدم مقارنة بالأعمال العربية وخاصة المصرية.

ودخلت قناتان جديدتان هذا العام في سباق القنوات لتقديم اللأعمال الفنية، وعرضت كل منها عددا من الأعمال الكوميدية والجادة.

ويقول الأستاذ في كلية الاداب عبد الخالق حسن، أن معظم الاعمال العراقية كانت دون المستوى.

ويقول الكثير من المختصين والنقاد أن المشاهد العراقي ارتقى في سقف توقعاته لما يختار بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة مع سهولة وصول العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية العالمية والعربية إليه.

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الدراما العراقية الرمضانية.. هل كانت على قدر التوقعات؟