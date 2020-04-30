إجراءات كورونا تغير السلوك المجتمعي في الأردن

شهد رمضان هذا العام حضورا جيدا للأعمال الدرامية على الشاشات التلفزيونية المختلفة.

ومع تعدد شاشات العرض والأعمال التي قدمها فنانون مختلفون، عاد الحديث مجددا وكالعادة حول مستوى ما قدم ويُقدم مقارنة بالأعمال العربية وخاصة المصرية.

ودخلت قناتان جديدتان هذا العام في سباق القنوات لتقديم اللأعمال الفنية، وعرضت كل منها عددا من الأعمال الكوميدية والجادة.

ويقول الأستاذ في كلية الاداب عبد الخالق حسن، أن معظم الاعمال العراقية كانت دون المستوى.

ويقول الكثير من المختصين والنقاد أن المشاهد العراقي ارتقى في سقف توقعاته لما يختار بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة مع سهولة وصول العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية العالمية والعربية إليه.