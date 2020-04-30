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إجراءات كورونا تغير السلوك المجتمعي في الأردن

30 أبريل 2020
السيارات تعود إلى شوارع الأردن
السيارات تعود إلى شوارع الأردن | Source: Shutterstock

من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية لمنع انتشار فيروس كورونا، وبُدء بتطبيقها اعتباراً من الأربعاء، منع الجلوس بجانب سائق سيارات الأجرة، وهو أمر لم يعتده المواطنون خاصة الرجال سابقا، إذ يعد الركوب في المقعد الأمامي - في العرف المجتمعي - تقديراً للسائق.

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إجراءات كورونا تغير السلوك المجتمعي في الأردن

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الدراما العراقية الرمضانية.. هل كانت على قدر التوقعات؟

30 أبريل 2020
الدراما العراقية الرمضانية
الدراما العراقية الرمضانية | Source: Shutterstock

شهد رمضان هذا العام حضورا جيدا للأعمال الدرامية على الشاشات التلفزيونية المختلفة.

ومع تعدد شاشات العرض والأعمال التي قدمها فنانون مختلفون، عاد الحديث مجددا وكالعادة حول مستوى ما قدم ويُقدم مقارنة بالأعمال العربية وخاصة المصرية.

ودخلت قناتان جديدتان هذا العام في سباق القنوات لتقديم اللأعمال الفنية، وعرضت كل منها عددا من الأعمال الكوميدية والجادة.

ويقول الأستاذ في كلية الاداب عبد الخالق حسن، أن معظم الاعمال العراقية كانت دون المستوى.

ويقول الكثير من المختصين والنقاد أن المشاهد العراقي ارتقى في سقف توقعاته لما يختار بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة مع سهولة وصول العديد من المسلسلات والأعمال الدرامية العالمية والعربية إليه.

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الدراما العراقية الرمضانية.. هل كانت على قدر التوقعات؟