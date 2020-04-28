أخبار سوا

السيارات تعود إلى شوارع الأردن، هل يستفيد المواطن من انخفاض أسعار البنزين؟

28 أبريل 2020
السيارات تعود إلى شوارع الأردن
السيارات تعود إلى شوارع الأردن | Source: Shutterstock

في وقت انخفضت فيه أسعار المشتقات النفطية في مختلِف دول العالم، إلا أن المواطن الأردني لم يشعر بذلك الانخفاض الذي انتظره طويلاً، بسبب حظر التجوال المفروض في البلاد.

ورغم أن الحكومة الأردنية قررت رفع الحظر جزئياً عن استخدام السيارات اعتباراً من الأربعاء، إلا أن استخدامها بقي مقيدا بالأرقام الزوجية والفردية بالتناوب وداخل المدن فقط.

تقرير ممدوح ابو الغنم:

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السيارات تعود إلى شوارع الأردن، هل يستفيد المواطن من انخفاض أسعار البنزين؟

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سوا الليلة

الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة

28 أبريل 2020
الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب
الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب

برنامج سوا الليلة الذي قدمه الزميل سلام ماضي تناول موضوع المظاهرات في لبنان وأعمال الشغب التي تشهدها من إحراق مصارف وواجهات محلات واستهداف عناصر الجيش بزجاجات حارقة وقنابل يدوية وغيرها، في وقت حملت الحكومة جهات لم تسمها بانها مندسة في صفوف الثائرين على الفساد وأكدت ألا تساهل مع العبث بالاستقرار الامني، وتحدث البرنامج حول هذا الموضوع مع الصحافي والمحلل السياسي جوني منير.

كما سلط البرنامج الضوء على أزمة التحالف الحكومي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" في اسرائيل ، مع المحكمة العليا التي ستنظر يومي الاحد والاثنين ،في التماسات ضد تسلـّم نتنياهو منصب رئيس الحكومة وضد تحالفه الحكومي، على خلفية اتهامات بالفساد موجهة اليه، وتحدثنا في هذا الشأن مع المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور وديع ابو نصار.

وفي الأردن أعلنت السلطات تخفيفا اضافيا لاجراءات الحظر التي فرضت بسبب فيروس كورونا، وأعادت فتح مزيد من الشركات  وسمحت لوسائل النقل العام وسيارات الأجرة بالعمل مع فرض قيود على الركاب ، المزيد حول هذا الموضوع قدمه في حوار مع راديو سوا مدير هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي.

واستعرض البرنامج أيضا ابرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في المنطقة والعالم.

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الحكومة اللبنانية تتهم "مندسين" بالتسبب بأعمال الشغب خلال الاحتجاجات على غلاء المعيشة