الأمم المتحدة تحذر من مجاعة "مروعة" بسبب كورونا

برنامج سوا الليلة الذي قدمه الزميل سلام ماضي تناول موضوع المظاهرات في لبنان وأعمال الشغب التي تشهدها من إحراق مصارف وواجهات محلات واستهداف عناصر الجيش بزجاجات حارقة وقنابل يدوية وغيرها، في وقت حملت الحكومة جهات لم تسمها بانها مندسة في صفوف الثائرين على الفساد وأكدت ألا تساهل مع العبث بالاستقرار الامني، وتحدث البرنامج حول هذا الموضوع مع الصحافي والمحلل السياسي جوني منير.

كما سلط البرنامج الضوء على أزمة التحالف الحكومي بين حزبي الليكود و"كاحول لافان" في اسرائيل ، مع المحكمة العليا التي ستنظر يومي الاحد والاثنين ،في التماسات ضد تسلـّم نتنياهو منصب رئيس الحكومة وضد تحالفه الحكومي، على خلفية اتهامات بالفساد موجهة اليه، وتحدثنا في هذا الشأن مع المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسية الدكتور وديع ابو نصار.

وفي الأردن أعلنت السلطات تخفيفا اضافيا لاجراءات الحظر التي فرضت بسبب فيروس كورونا، وأعادت فتح مزيد من الشركات وسمحت لوسائل النقل العام وسيارات الأجرة بالعمل مع فرض قيود على الركاب ، المزيد حول هذا الموضوع قدمه في حوار مع راديو سوا مدير هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي.

واستعرض البرنامج أيضا ابرز التطورات المتعلقة بفيروس كورونا في المنطقة والعالم.