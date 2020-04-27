أخبار سوا

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية أصعب من المرض نفسه

27 أبريل 2020
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
اللجنة الدولية للصليب الأحمر | Source: Shutterstock

قالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط ساره الزوقري لبرنامج سوا ع الهوا ، إن تداعيات الجائحة قد تكون أصعبَ من المرض نفسه.

وأوضحت الزوقري أن بلدان المنطقة سيتعين عليها التعاملُ مع آثار اجتماعية واقتصادية ترتبت على تفشي فيروس كورونا.

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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تداعيات كورونا الاقتصادية والاجتماعية أصعب من المرض نفسه

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سوا عالهوا

أنباء عن الإطاحة بحاكم مصرف لبنان تزيد الوضع السياسي تأزما

27 أبريل 2020
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة | Source: ويكيبيديا

من لبنان إلى الأردن، مرورا بالأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وانتهاء بسوريا، تطورات كثيرة نرصدها في سوا ع الهوا. في هذه الحلقة التي قدمتها رائدة حمرا، رصدنا حالة التوتر السياسي التي تعمقت في لبنان، على خلفية أنباء عن اعتزام إقالة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة.

وفي الأردن، نلقي الضوء على قرار الحكومة تعديل إجراءات الحظر في محافظة المفرق، مع إبقاء إغلاقها عن المحافظات الأخرى اعتباراً من الأحد. كما نعرض لملف الطلبة الاردنيين العائدين من الخارج، وإخضاعهم للفحص المخبري حال عودتهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا من عدمه.

هل تعول السلطة الفلسطينية على ردود أفعال دولية، لمنع إسرائيل من اعتزامها ضم أراض من الضفة الغربية، بعد أشهر قليلة، في ضوء بيان تضامني صادر عن منظمة التعاون الإسلامي، وتجديد الأمم المتحدة مواقفها من هذه القضية؟ وما هي خيارات السلطة؟ نحاول الإجابة عن بعض هذه التساؤلات.

وفي إسرائيل، وبالتزامن مع تعقد الموقف فيما يتعلق بمواجهة كورونا والزيادة الكبيرة في أعداد المصابين، آلاف الإسرائيليين يتظاهرون احتجاجا على الاتفاق المبرم بين نتانياهو وبيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة، فيما اعتبروه مناورة من نتانياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

ونتابع في سوا ع الهوا مستجدات أزمة كورونا في سوريا، في ضوء الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة السورية، ونتطرق إلى الأوضاع في منطقة شمال شرق سوريا حيث يستمر حظر التجول والذي تم تمديده للمرة الثالثة في مناطق الإدارة الذاتية.

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أنباء عن الإطاحة بحاكم مصرف لبنان تزيد الوضع السياسي تأزما