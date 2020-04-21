يوم أسود للذهب الأسود، النفط أرخص من الماء

سلط برنامج سوا الليلة في حلقة الثلاثاء الضوء على اتفاق تقاسم السلطة بين رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس وزعيم الليكود بنيامين نيتنياهو، والذي أثار جدلا ً كبيرا ً داخل إسرائيل، على الرغم من إنهائه الجمود السياسي بعد إجراء ثلاث انتخابات عامة في غضون عام واحد، وجاء في الاتفاق أن نتنياهو سيظل بالمنصب لمدة 18 شهرا يخلفه بعدها غانتس.

في الأراضي الفلسطينية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء اليوم. وأوضحت أن الإصابات هي لثلاثة مواطنين في كفر عقب شمالي القدس، بينها طفل يبلغ من العمر ست سنوات وإصابتان في قطاع غزة، ما يرفع حصيلة الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 466 إصابة، منها 132 في مدينة القدس.

في لبنان، أقر مجلس النواب قبل ظهر اليوم في جلسته التشريعية التي تمتد لثلاثة ايام، ستة عشر مشروع قانون من بينها قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من أصل ستة وستين بندا موزعة بين مشروع واقتراح مدرجة على جدول الاعمال.

في الأردن، قالت وسائل إعلام إن إدارة الأزمة تدرس إلغاء الحظر الشامل الذي كان مفروضا على كافة القطاعات اعتبارًا من الأول من شهر رمضان. وباشرت قطاعات صباح اليوم عملها، عقب سماح وزارة الصناعة والتجارة لها بذلك بعد انقطاع دام قرابة الشهر وأكثر.

في سوريا، أكدت الحكومة أن جميع القرارات المتخذة في مجال التصدي لوباء كورونا ولا سيما العودة الجزئية لمختلف "المهن والفعاليات والأسواق" تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف المعاناة في الحصول على مستلزمات المواطنين اليومية. وطلبت الحكومة من المواطنين الإلتزام بالحجر الطوعي في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة مع بدء تطبيق إعادة "الأسواق والمهن إلى العمل" والتأكد من تقيدها بشروط السلامة الصحية.

وفي شمال شرقي سوريا، قررت الإدارة الذاتية تمديد فترة حظر التجول في مناطقها عشرة أيام إضافية، حتى الأول من الشهر المقبل، مع التأكيد على الالتزام بجميع قراراتها السابقة المتعلقة بالتصدي لفيروس كورونا.